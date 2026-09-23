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Чехія посилила правила пересування російських дипломатів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чехія посилила правила пересування російських дипломатів
Тепер російські дипломати повинні за добу повідомляти про намір перетнути чеський кордон
фото: ČTK

Президент Чехії: Не секрет, що Росія досить часто використовує дипломатичне прикриття для співробітників своїх спецслужб

Чехія з 23 вересня посилила порядок повідомлення про поїздки російських дипломатів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ČTK.

Тепер дипломати повинні за добу повідомляти про намір перетнути чеський кордон, вказуючи мету візиту, маршрут, а також тривалість поїздки або місце перебування в країні.

Президент Петр Павел розповів журналістам, що обговорював це нововведення з главою МЗС Петром Мацінкою. Він назвав це рішення правильним, оскільки Москва застосовує такі самі правила до чеських дипломатів.

«Не секрет, що Росія досить часто використовує дипломатичне прикриття для співробітників своїх спецслужб», – сказав президент.

Мацінка ще на початку вересня заявляв, що його відомство разом зі спецслужбами готує зміни до системи повідомлень. За його словами, оскільки з червня кожен чеський дипломат у Росії зобов’язаний звітувати про свої пересування, то таку саму вимогу логічно запровадити для російських дипломатів у Чехії. У січні міністра критикували за вибір м’якого варіанту загальноєвропейських правил, а в лютому прем’єр Андрій Бабіш пообіцяв посилити режим.

З 25 січня ЄС зобов’язав співробітників російських диппредставництв у Шенгенській зоні повідомляти про в’їзд до країн союзу, де вони не акредитовані.

До слова, Угорщина ухвалила безпрецедентне рішення про видворення одразу 10 співробітників російського посольства. За оцінкою угорської влади, представники РФ займалися діяльністю, яка є неприйнятною для дипломатів відповідно до Віденської конвенції.

Теги: дипломатія Чехія росіяни

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