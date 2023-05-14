Вибори у Туреччині можуть покласти кінець правлінню Ердогана – ЗМІ

Найбільш значущі вибори у 100-річній історії сучасної Туреччини відбудуться сьогодні

Жителі Туреччини голосуватимуть сьогодні, 14 травня на одних із найбільш значущих виборів у 100-річній історії сучасної Туреччини, які можуть покласти край 20-річному правлінню президента Таїпа Ердогана та зупинити все більш авторитарний шлях його уряду. Про це повідомляє Reuters.

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Зазначається, що голосування вирішить не тільки, хто керуватиме 85-мільйонною країною-членом НАТО, але й те, як нею керують, куди рухається її економіка в умовах глибокої кризи вартості життя, а також форму її зовнішньої політики, яка прийняла непередбачувані повороти.

«Опитування громадської думки дають невелику перевагу головному супернику Ердогана Кемалю Кілічдароглу, який очолює альянс шести опозиційних партій, але якщо жодна з них не набере понад 50% голосів, 28 травня відбудеться другий тур виборів», – йдеться у повідомленні.

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Варто зазначити, що вибори відбуваються через три місяці після того, як землетруси на південному сході Туреччини забрали життя понад 50 000 людей. Багато людей у ​​постраждалих провінціях висловили обурення через повільну реакцію уряду, однак є мало доказів того, що ця проблема змінила спосіб голосування людей.

Виборці також оберуть новий парламент, ймовірно, у напруженій боротьбі між Народним альянсом, що складається з консервативної Партії правління та розвитку Ердогана і Національним альянсом Кілічдароглу, сформованим із шести опозиційних партій, включаючи його світську Республіканську народну партію, засновану засновником Туреччини Мустафою Кемалем Ататюрком.

Курдські виборці, які складають 15-20% електорату, відіграватимуть ключову роль, а Національний альянс навряд чи зможе досягти парламентської більшості сам по собі.

Повідомляється, що прокурдська Народно-демократична партія не є частиною основного опозиційного альянсу, але агресивно виступає проти Ердогана після репресій проти її членів в останні роки.

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Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що визнає результати недільних виборів, незалежно від того, хто стане переможцем.