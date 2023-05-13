Президентка Словаччини подасть до суду на експрем'єра за коментарі на свою адресу: деталі

Президентка виступила проти експрем'єра Словаччини незадовго до того, як очікується, що вона офіційно оголосить про своє рішення балотуватися на переобрання наступного року

Президентка Словаччини Зузана Чапутова має намір подати до суду на лідера опозиції і колишнього прем'єр-міністра Роберта Фіцо за коментарі на свою адресу. Про це повідомляє Eursctiv.

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Зазначається, що Фіцо, голова партії Smer-SD, неодноразово називав Чапутову «американським агентом» і, коментуючи її рішення призначити новий тимчасовий уряд, заявив, що вона «призначає уряд Сороса», маючи на увазі американського мільярдера-філантропа Джорджа Сороса.

Чиновник відмовився перепросити за свої коментарі навіть після того, як Чапутова та її сім'я почали отримувати погрози вбивством. Наразі поліція розслідує чотири кримінальні провадження, пов'язані з небезпечними погрозами на адресу президентки.

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«Перетворення когось на мішень за допомогою ненависної брехні вже коштувало людських життів у Словаччині», – написала Чапутова в соцмережах.

Чапутова раніше вже подавала до суду на заступника голови партії Smer-SD Любоша Благу, відомого поширенням російської пропаганди і теорій змови. Він називав главу держави «зрадницею», «американським агентом» і «об'єктом інтересів іноземної держави». Минулого року вона виграла справу в суді.

Партія Фіцо наразі лідирує в опитуваннях напередодні дострокових парламентських виборів, призначених на вересень.