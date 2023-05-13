Ердоган заявив, що робитиме у разі програшу виборів

Ердоган: «Керівна партія та її союзники вважатимуть будь-який результат виборів легітимним і зроблять все, що вимагає демократія»

Президент Туреччини заявив, що у будь-якому випадку визнає результати недільних виборів

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що визнає результати недільних виборів, незалежно від того, хто стане переможцем. Про це повідомляє Bloomberg.

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«Керівна партія та її союзники вважатимуть будь-який результат виборів легітимним і зроблять все, що вимагає демократія», – сказав Ердоган в телевізійному інтерв'ю в п'ятницю пізно ввечері.

Коментарі Ердогана пролунали невдовзі після того, як його головний суперник Кемаль Киличдароглу розкритикував президента і його союзників за ознаки небажання визнати результати виборів у разі перемоги опозиції.

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Нагадаємо, перший тур парламентських та президентських виборів у Туреччині відбудеться вже цієї неділі. За даними останнього опитування, нинішній турецький президент Реджеп Тайїп Ердоган відстає від свого головного суперника Кемаля Киличдароглу на понад п'ять процентних пунктів. Така ситуація означає, що переможця, скоріш за все, визначатимуть у другому турі 28 травня.

Зазначимо, раніше лідер опозиції звинуватив Росію у змові та закликав прибрати руки від турецької держави. Заява політика пролунала після появи відеозапису, на якому видно, як лідер курдських бойовиків закликає голосувати за Киличдароглу. За його словами, відео – монтаж, створений російською стороною.

Пізніше головний суперник чинного турецького лідера, Кемаль Киличдароглу заявив, що не буде розривати відносини з Росією у разі перемоги, навпаки – виступить із новою мирною ініціативою щодо України. При цьому він пообіцяв підтримати розширення НАТО. Втім, кандидат нагадав, що Анкара має тісні економічні зв'язки з Москвою, і дав зрозуміти, що дотримуватиметься балансу у зовнішній політиці.

До слова, Кемаль Кілічдароглу, кандидат у президенти від шестипартійного опозиційного альянсу, сказав, що він упевнений у захисті чесності виборів 14 травня та покладе кінець двадцятилітньому домінуванню Ердогана в турецькій політиці.

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74-річний колишній державний службовець, який протягом 13 років очолював головну опозиційну партію Туреччини, Партію Народної Республіки, пообіцяв відродити хвору економіку, відновити демократію Туреччини та вилікувати «великий відчай серед молоді».