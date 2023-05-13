Італія підтримала всі пункти української формули миру – звернення Зеленського

Володимир Зеленський: «у Римі домовилися про зброю й ППО»

Сьогодні, 13 травня президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Італії та Головою Ради міністрів. Сьогодні – у Римі, домовилися про зброю й ППО. Про це та багато іншого, президент України Володимир Зеленський розповів у сьогоднішньому вечірньому зверненні.

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«Зустрівся з Президентом Італії та Головою Ради міністрів – це політичний рівень зустрічей. Почув, що Італія продовжить підтримку України – настільки, наскільки потрібно, щоб нам вистояти й захистити своїх людей, свою територію», – поінформував президент.

Зеленський повідомив, що разом із Джорджею, пані Прем’єр-міністром, погоджують нові спільні оборонні кроки.

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«Є хороші речі, які зробимо разом для захисту неба. Є хороші речі, які зробимо разом для захисту на землі. Домовилися про зброю та ППО. Як Джорджа правильно сказала, коли ми в Україні захищаємо свободу й наше життя від російських бомб і ракет, від терору, ми віддаляємо війну від решти Європи», – розповів він.

Президент України також розповів, що сьогодні російські вбивці забрали життя ще однієї української дитини – дівчини, їй не було й 16 років.

«Її звали Надія… Загинув також чоловік, 64 роки йому було. Просто звичайні люди зі звичайного міста Костянтинівка на Донбасі… Мої співчуття їхнім рідним і близьким», – сказав президент.

Він підкреслив, що це був російський удар реактивної артилерії: просто по вулицях – по будинках, магазинах, по аптеці й складу.

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«Сьогодні я мав честь особисто подякувати Риму, усій Італії, пані Мелоні та кожному й кожній в італійському політичному класі, хто чесно відповідає на наявну загрозу всьому нашому європейському способу життя, – розповів Зеленський та додав: – Зустрівся з Папою Римським Франциском, і це була розмова, яка справді може вплинути на історію, справді може допомогти зупинити зло агресії».

Він розказав про злочини, які скоїли російські окупанти проти українців, про депортацію дітей. Невідома навіть точна кількість, скількох дітей Росія вкрала з України й ховає від рідних на чужині. Також він попросив Його Святість допомогти повернути українських дітей додому, в Україну.

«Розказав і про інші пункти нашої формули миру, окрім повернення всіх депортованих і полонених. І вірю, що воля та щирість Його Святості можуть наблизити реалізацію нашої формули миру, можуть наблизити справедливий, чесний мир», – повідомив Зеленський.

«Увечері звідси, з Рима, я говорив із Президентом Південно-Африканської Республіки. Говорив про формулу миру, про справедливість, про те, що наш світ має бути обʼєднаний правилами міжнародного права. Кожен, хто допомагатиме агресору зброєю, буде співучасником з усіма наслідками. Закликав пана Президента долучитися разом з іншими країнами світу, всіх континентів, Африки до спільної роботи для реалізації нашої формули миру», – додав він.

Зеленський окремо зазначив, що Італія сьогодні абсолютно чітко підтримала всі пункти української формули миру.

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«Є сьогодні й Спільна декларація з Італією. Всі важливі речі: Євросоюз – Італія підтримала початок переговорів у 23-му році, правильні та вчасні сигнали щодо НАТО», – розказав президент.

Він також подякував усім, хто був на вулицях Рима з українськими прапорами, які зустрічали українську делегацію з відкритим серцем і щирою доброю емоцією.

Зокрема президент традиційно відзначив роботу Повітряних сил і всіх інших бійців.