Ердоган підвищив зарплату сотням тисяч держслужбовців: названа причина

Президент Туреччини зіткнувся з найважчим викликом за 20 років свого правління

Напередодні президентських виборів Ердоган на 45% підвищив заробітну плату для 700 тис. державних службовців. Тепер мінімальна зарплата турецького держслужбовця - 15 тис. турецьких лір (приблизно 700 євро). Про це повідомляє POLITICO.

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«Оголошення розглядається як крок, спрямований на залучення виборців у напружені виборчі перегони, де домінує економіка. Економічна політика Ердогана, яка колись була однією з його головних переваг, непопулярна в основному через високу інфляцію та падіння ліри», – вважають експерти.

Ердоган повідомив, що уряд також підвищить зарплати та пенсії державним службовцям.

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Оголошення стало популярною темою та викликало критику в Twitter, де деякі користувачі протестували, що державні працівники тепер зароблятимуть більше, ніж державні інженери.

Раніше повідомлялося, що Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році.

До слова, конкурент Ердогана пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори наступного місяця.