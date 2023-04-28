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Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з президенткою Словаччини та главою Чехії (відео)
фото скріншот відео

Глава держави подякував колегам за підтримку українських людей та армії

Сьогодні, 28 квітня, президент Володимир Зеленський зустрівся із новим президентом Чехії Петр Павелом та зі словацьким колегою Зузаною Чапутовою. Про це глава держави повідомив у Facebook.

Зеленський подякував чеському колезі за візит, а також відмітив, що Чехія з перших днів допомагала Україні.

«Дякую за цей візит, який розпочався з відвідання Бучі та Бородянки. Цінуємо підтримку Чехії, чеського уряду та всього суспільства з першого дня повномасштабного вторгнення», – сказав президент.

Пізніше президент зустрівся з президентом Словаччини. Зеленський подякував їй за підтримку українських людей, армії та за допомогу у відновленні України.

Нагадаємо, 28 квітня під час візиту в Україну президент Чехії Петр Павел відвідав Бучу. 

Як повідомлялося,  до Києва з робочим візитом прибули президент Чехії Петр Павел та президентка Словаччини Зузанна Чапутова. Це перший візит чеського лідера на посаді. Глави держав вже відвідали Бородянку в Київській області, яку зруйнували росіяни.

Теги: Чехія Володимир Зеленський президент росіяни Петр Павел Словаччина

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