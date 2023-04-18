Путін привіз окупантам на фронт «страшну зброю» (відео)

Путін заявив, що ікона належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії

Під час свого візиту до одного зі штабів окупаційних військ в Україні російський диктатор Володимир Путін привіз бойовикам, на його думку, потрібний подарунок – копію ікони. У такий спосіб президент РФ вирішив підтримати бойовий дух загарбників.

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Лідер країни-агресорки привітав загарбників зі святом Великодня та наголосив, що ікона належала одному з найуспішніших міністрів оборони Російської імперії. Диктатор радить своїм генералам брати цю ікону в зону бойових дій.

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Нагадаємо, мережа висміяла візит Путіна в окуповані області України. У мережі висловлюють сумнів у тому, що це дійсно був російський президент, а не його двійник. Та й кепкують з того, що справжній Путін навряд чи б наважився поїхати так далеко.

Як повідомлялося, сьогодні вранці 18 квітня, в РФ видали заяву, що нібито, російський диктатор Володимир Путін відвідав штаб угруповання військ окупантів «Днєпр» на Херсонському напрямку.