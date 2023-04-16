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Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW
У звіті ISW зазначають, що російський інформаційний простір висвітлює демографічні зміни в Росії
фото з відкритих джерел

Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, для чого партія Путіна «Єдина Росія» хоче залучити у виборах 2023 і 2024 років військових, які брали участь у війні в Україні.

Партія президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія» має намір залучити російських військовослужбовців, які воювали в Україні, в якості кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках. Ймовірно, в такий спосіб вона спробує утвердитися як провоєнна партія РФ.

Аналітики вказують: «Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є».

Однак, на думку експертів, Кремль, ймовірно, має намір залучити військовослужбовців як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай, навіть у країні, що перебуває у стані війни.

У звіті підкреслюють: швидше за все, Кремль прагне використати кандидатів, які воювали в Україні, як публічне обличчя партії «Єдина Росія» на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових та членів їхніх родин і утвердити «Єдину Росію» як політичну партію, що очолює провійськовий рух.

Разом із тим, на думку аналітиків, у такий спосіб Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.

Інститут вказав і на те, що повідомлення деяких джерел про те, що фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин закликав Росію припинити війну проти України, є помилковим.

Насправді, зазначають аналітики, Пригожин фактично закликав Росію до рішучої боротьби, яка або переможе Україну, або призведе до тимчасової російської поразки, яка стане каталізатором націоналістичного відродження Росії і створить умови для майбутньої перемоги.

У звіті ISW зазначають, що російський інформаційний простір висвітлює демографічні зміни в Росії таким чином, що націоналістичні ідеології, які лежать в основі війни в Україні, і надалі матимуть відлуння всередині країни.

За даними росЗМІ, населення Росії стрімко скорочується через рівень народжуваності і тривалості життя, а також відтік населення.

Основні висновки ISW за 15 квітня:

  • Повідомлення деяких західних джерел про те, що Пригожин закликав Росію припинити війну проти України, не відповідає дійсності.

     

  • Деякі російські персони в інформаційному просторі також неправильно інтерпретували меседж Пригожина, що ще більше оголило розбіжності між деякими російськими військовими блогерами.

     

  • Російський інформаційний простір враховує демографічні зміни в Росії таким чином, що націоналістичні ідеології, які лежать в основі війни в Україні, і надалі матимуть відлуння всередині країни.

     

  • Партія президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія» оголосила про намір оголосити російських військовослужбовців, які служили в Україні, кандидатами на виборах у 2023 і 2024 роках, ймовірно, у спробі утвердитися як остаточна провоєнна партія в Росії.

     

  • Російські війська провели обмежені наземні атаки поблизу Кремінної і, можливо, готуються до оборони території на Куп'янському напрямку.

     

  • Також вони продовжили наступальні операції в Бахмуті та його околицях, а також на лінії фронту Авдіївка-Донецьк.

     

  • Крім того, окупанти продовжили оборонні операції на півдні України.

     

  • Російське опозиційне інформаційне джерело повідомило, що 14 квітня голова так званої «ЛНР» Леонід Пасічник підписав указ про проведення весняного та осіннього призову в окупованій Луганській області.

     

  • ФСБ Росії, ймовірно, залучена до зусиль, спрямованих на використання української молоді на окупованих територіях у правоохоронних та контрверсійних цілях.

Теги: росія вибори ПВК Вагнера партії

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