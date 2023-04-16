Путінська «Єдина Росія» використає на виборах учасників війни в Україні – ISW

У звіті ISW зазначають, що російський інформаційний простір висвітлює демографічні зміни в Росії

Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог

Експерти Інституту вивчення війни (ISW) проаналізували, для чого партія Путіна «Єдина Росія» хоче залучити у виборах 2023 і 2024 років військових, які брали участь у війні в Україні.

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Партія президента Росії Володимира Путіна «Єдина Росія» має намір залучити російських військовослужбовців, які воювали в Україні, в якості кандидатів на виборах у 2023 і 2024 роках. Ймовірно, в такий спосіб вона спробує утвердитися як провоєнна партія РФ.

Аналітики вказують: «Залучення військовослужбовців як політичних кандидатів під час війни є типовим для суспільства, яке проводить вибори, незалежно від того, наскільки чесними чи важливими вони є».

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Однак, на думку експертів, Кремль, ймовірно, має намір залучити військовослужбовців як кандидатів більшою мірою, ніж зазвичай, навіть у країні, що перебуває у стані війни.

У звіті підкреслюють: швидше за все, Кремль прагне використати кандидатів, які воювали в Україні, як публічне обличчя партії «Єдина Росія» на майбутніх виборах, щоб заручитися підтримкою військових та членів їхніх родин і утвердити «Єдину Росію» як політичну партію, що очолює провійськовий рух.

Разом із тим, на думку аналітиків, у такий спосіб Кремль спробує задобрити ультранаціоналістичну спільноту, не виконуючи при цьому основних її вимог.

Інститут вказав і на те, що повідомлення деяких джерел про те, що фінансист групи «Вагнера» Євген Пригожин закликав Росію припинити війну проти України, є помилковим.

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Насправді, зазначають аналітики, Пригожин фактично закликав Росію до рішучої боротьби, яка або переможе Україну, або призведе до тимчасової російської поразки, яка стане каталізатором націоналістичного відродження Росії і створить умови для майбутньої перемоги.

У звіті ISW зазначають, що російський інформаційний простір висвітлює демографічні зміни в Росії таким чином, що націоналістичні ідеології, які лежать в основі війни в Україні, і надалі матимуть відлуння всередині країни.

За даними росЗМІ, населення Росії стрімко скорочується через рівень народжуваності і тривалості життя, а також відтік населення.

Основні висновки ISW за 15 квітня: