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Війна на Близькому Сході: Блінкен зустрінеться з дипломатами арабських держав

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Війна на Близькому Сході: Блінкен зустрінеться з дипломатами арабських держав
Ентоні Блінкен за останній місяць вдруге відвідує країни Близького сходу
фото з відкритих джерел

Лідери арабських країн закликають Ізраїль до негайного припинення вогню

4 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані. Про це повідомили в МЗС Йорданії, передає Радіо Свобода.

Лідери арабських країн наголошуватимуть на «арабській позиції, що закликає до негайного припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги і способів припинення небезпечного погіршення ситуації, яке загрожує безпеці регіону», йдеться в заяві міністерства.

Як повідомляє агентство Reuters, зустріч проходитиме у той час, як представники медичної служби Сектору Гази заявили про чергове зростання числа загиблих цивільних через удари Ізраїлю.

Медики Гази, яка перебуває під контролем екстремістського угруповання ХАМАС, кажуть, що через удар по автомобілю швидкої допомоги, який перевозив поранених палестинців до найбільшої лікарні Гази Аль-Шіфа, загинули 15 людей. Натомість, за словами військових Ізраїлю, удар був націлений на бойовиків ХАМАСу.

Як відомо, Вашингтон надає потужну військову і політичну підтримку Ізраїлю, водночас закликаючи свого союзника вжити заходів, щоб уникнути загибелі цивільного населення і вирішити гуманітарну кризу в Секторі Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 9 тис. людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

Теги: Ізраїль Сектор Гази США Йорданія

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