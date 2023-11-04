Війна на Близькому Сході: Блінкен зустрінеться з дипломатами арабських держав

Лідери арабських країн закликають Ізраїль до негайного припинення вогню

4 листопада державний секретар США Ентоні Блінкен зустрінеться з міністрами закордонних справ Саудівської Аравії, Катару, ОАЕ та Єгипту, а також представниками палестинців в Аммані. Про це повідомили в МЗС Йорданії, передає Радіо Свобода.

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Лідери арабських країн наголошуватимуть на «арабській позиції, що закликає до негайного припинення вогню, доставки гуманітарної допомоги і способів припинення небезпечного погіршення ситуації, яке загрожує безпеці регіону», йдеться в заяві міністерства.

Як повідомляє агентство Reuters, зустріч проходитиме у той час, як представники медичної служби Сектору Гази заявили про чергове зростання числа загиблих цивільних через удари Ізраїлю.

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Медики Гази, яка перебуває під контролем екстремістського угруповання ХАМАС, кажуть, що через удар по автомобілю швидкої допомоги, який перевозив поранених палестинців до найбільшої лікарні Гази Аль-Шіфа, загинули 15 людей. Натомість, за словами військових Ізраїлю, удар був націлений на бойовиків ХАМАСу.

Як відомо, Вашингтон надає потужну військову і політичну підтримку Ізраїлю, водночас закликаючи свого союзника вжити заходів, щоб уникнути загибелі цивільного населення і вирішити гуманітарну кризу в Секторі Гази.

Ізраїльська армія проводить у Секторі Гази операцію «Залізні мечі» у відповідь на напад угруповань ХАМАС та «Ісламський джихад» на південь Ізраїлю 7 жовтня. Тоді загинули 1400 людей, близько 250 були захоплені в полон. Підконтрольне бойовикам міністерство охорони здоров’я Гази стверджує, що внаслідок обстрілу з боку ЦАХАЛ загинули понад 9 тис. людей, з яких дві третини – жінки та діти. Незалежних оцінок цих даних немає.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.