Ердоган порівняв загиблих у Секторі Газі із жертвами війни РФ проти України

Ердоган відзначився цинічним висловлюванням про конфлікт Ізраїлю і Сектора Гази

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган виступив на мітингу в Стамбулі. Під час мітингу він звинуватив Захід у кровопролитті в Секторі Гази і порівняв загиблих палестинців із жертвами російської агресії проти України. Про це повідомляє Anadolu.

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«Ті, хто проливає крокодилячі сльози за мирними жителями, загиблими в українсько-російській війні, мовчки спостерігають за смертями тисяч безневинних дітей у Секторі Гази», – заявив він.

Попри це, турецький лідер підкреслив, що Анкара не приймає атак на цивільне населення в Ізраїлі.

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«Ми сумуємо за кожним мирним жителем, але Ізраїлю на це плювати. Ми проливали сльози за жителями багатьох регіонів: від Криму до Карабаху, від Боснії до Кіркука, від Палестини до Туркестану, від Афганістану до Чечні», – заявив він.

Ердоган також відзначився цинічним висловлюванням про конфлікт Ізраїлю і Сектора Гази.

«Головним винуватцем різанини, яка розгортається в Секторі Газа, є Захід», – заявив Ердоган, при цьому він не згадав про те, що загострення конфлікту почалося з атаки терористів ХАМАС на Ізраїль.

Також він повідомив, що Туреччина виступатиме в ролі глобального обвинувачу Ізраїлю в військових злочинах.

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«Звісно, кожна країна має право захищати себе, але де справедливість? В Секторі Гази відбувається не захист, а відкрита, жорстока бійка», - він відзначив.

Нагадаємо, другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу розпочався з введенням у Сектор Гази напередодні ввечері нових наземних сил.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

Нагадаємо, що жителі Сектору Гази стверджують, що ізраїльські атаки минулої ночі були найінтенсивнішими за останні три тижні.

До слова, Армія оборони Ізраїлю заявила, що в ніч на 28 жовтня винищувачі ЦАХАЛу завдали удару по командиру повітряних сил ХАМАСу Асему Абу Ракабе.

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За ніч винищувачі завдали ударів по 150 підземних об'єктах на півночі Сектора Гази, включаючи підземні штаби та військову інфраструктуру.