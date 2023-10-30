Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС

Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій після жахливих терактів 7 жовтня

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу повідомив, що його країна не погодиться на припинення вогню у Секторі Газа. Про це передає Times of Israel.

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Нетаньягу зазначив, що заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

«Ізраїль не погодиться на припинення бойових дій після жахливих терактів 7 жовтня. Це означає, що ми маємо здатися терору, здатися варварству. Цього не станеться», – сказав він.

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Прем'єр Ізраїлю додав, що ніхто не просив би США погодитися на припинення вогню після нападу на Перл-Харбор під час Другої світової війни.

Коментуючи кількість загиблих палестинців у Газі, Нетаньягу зазначив, що має бути «моральна різниця між навмисним вбивством безневинних та ненавмисними жертвами, які супроводжують кожну законну війну».

Нагадаємо, США бачать підвищений ризик поширення конфлікту на Близькому Сході, оскільки підтримувані Іраном угруповання продовжують атакувати американські війська, дислоковані в регіоні.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

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Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.

До відома, 28 жовтня ЦАХАЛ атакував понад 450 військових об'єктів ХАМАСу.



