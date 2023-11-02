«Готові пожертвувати мільйонами життів»: прем'єр Єгипту зробив скандальну заяву

Єгипет не планує відмовлятись від Синаю, і не буде приймати палестинських біженців із Гази





Прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі заявив, що Каїр прагне захистити свою землю та суверенітет за будь-яку ціну, відкинувши заклики Ізраїлю щодо переселення палестинців із Гази до Синайської пустелі. Про це пише Middle East Monitor.

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«Ми готові пожертвувати мільйонами життів, щоб захистити нашу територію від будь-яких посягань», – сказав Мадбулі у своїй промові на Синаї.

Прем'єр-міністр Єгипту додав, що його країна ніколи не дозволить іншій країні нав'язувати проблеми: «Єгипет не дозволить, щоб нам щось нав'язували чи за наш рахунок вирішували регіональні проблеми». Крім того, він заявив, що рішення про створення двох держав є комплексним рішенням, яке може гарантувати мир у регіоні.

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Він також повідомив, що Каїр планує найближчими роками розширити плани розвитку Синайського півострова, вклавши в проект мільярди єгипетських фунтів. «…щоб ніхто не подумав, що Єгипет відмовиться від Синаю».



Таким чином Єгипет прокоментував документ, який містить пропозицію Ізраїлю переселити жителів сектора Газа на Синай після повалення ХАМАС в анклаві. Згідно з документом, опублікованим ізраїльськими ЗМІ, Ізраїль працюватиме над евакуацією цивільного населення спочатку в наметові містечка, а потім у постійні міста, які будуть створені на Північному Синаї. Ініціатива, опублікована 13 жовтня, передбачає створення «стерильної» буферної зони шириною в кілька кілометрів неподалік Єгипту та заборону повернення мешканців до ізраїльського кордону.

До слова, єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та «десятки транспортних засобів» біля контрольно-пропускного пункту «Рафах» на кордоні із Сектором Гази.

Розміщення важкої техніки у КПП може бути пов'язане з побоюваннями Каїра щодо можливого напливу десятків тисяч біженців із Сектору Газа, припускає видання. Досі Єгипет тримав кордон закритим, пропускаючи до Гази лише вантажівки з гуманітарною допомогою. КПП «Рафах» є єдиним прикордонним переходом між Єгиптом та палестинським анклавом. Раніше єгипетський уряд запропонував створити табори для біженців із Сектору Газа у палестинському населеному пункті Рафах.