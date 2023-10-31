Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
За успіхи на полі бою військові платять високу ціну
фото з відкритих джерел

Міністр оборони Ізраїлю зазначив, що результати та досягнення на полі бою вже дуже високі

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази. Про це пише The Times of Israel.

«Ми розгортаємо сили у великих масштабах у глибині cектору Гази», – сказав Галлант.

Він розповів, що тривають бої проти сил, що діють у секторі Гази, а результати та досягнення на полі бою вже дуже високі. Проте за це заплатили високу ціну.

«На жаль, на війні теж є ціна, і ціна в останній день була високою», – додав міністр оборони, говорячи про загибель ізраїльських військових.

Попри це, за словами Галланта, Ізраїль сповнений рішучості продовжувати операцію та перемагати.

Нагадаємо, військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС. 

Читайте також: Операція Ізраїлю в секторі Гази. Яка позиція світу
Теги: ХАМАС Сектор Гази бомбардування військові Ізраїль міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Конфлікт в Ізраїлі є продовженням війни в Україні
Ізраїль став заручником інформаційної війни
9 жовтня, 11:45
Ізраїльські солдати охороняють житлові районів після масового проникнення бойовиків ХАМАС у Сдерот
Війна в Ізраїлі: бої точаться у 13 містах (карта)
7 жовтня, 17:26
Ізраїльські танки рухаються біля кордону з Газою, 12 жовтня
Розвідка попереджала Білий дім щодо підготовки до вторгнення в Ізраїль – ЗМІ
15 жовтня, 01:48
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
Ізраїль уночі завдав ударів по 200 цілях у Секторі Гази (відео)
10 жовтня, 08:41
Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази
Ізраїль вдарив по тунелю зі зброєю в Секторі Гази
25 жовтня, 03:07
Сунак вважає, що глава Кремля боїться перетворення України на сучасну та процвітаючу демократію
Сунак розповів, що спільного між Путіним та бойовиками ХАМАСу
23 жовтня, 19:42
Єменські хусити заявили, що запустили ракети і безпілотники по Ізраїлю
Ємен заявив про атаку на Ізраїль
Вчора, 15:56
Денис загинув під час контрнаступу на Херсонщині
Повернувся на фронт попри тяжке поранення. Згадаймо Героя України Дениса Самофала з Донеччини
Вчора, 09:00
У соцмережах Дмитро зрідка виходить на зв'язок із користувачами мережі та розповідає про своє життя на фронті, а також ділиться відповідними кадрами
«Повернусь тільки після перемоги». Дікусар у свій день народження звернувся до українців
24 жовтня, 12:07

Політика

Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Байден може накласти вето на законопроєкт про допомогу Ізраїлю без України
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
США озвучили, скільки триватимуть навчання українських пілотів на F-16
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня
Ізраїль заявив про ліквідацію ватажка ХАМАСу, який причетний до атаки 7 жовтня
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
Сі Цзіньпін знайшов спосіб, як розв'язати проблему зі старінням населення Китаю
Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні
Глава Пентагону пояснив, чим загрожує НАТО перемога Росії у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
78K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
28K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
28K
Зеленський у Time: як на скандальну статтю відреагували українці
24K
Яка країна має «найсильніші збройні сили» у світі: неочікуваний рейтинг
14K
«Ощадбанк» анонсував приємні зміни для клієнтів
12K
Обкладинка Time – сигнал, який не можна ігнорувати

Новини

В Україні оголошено повітряну тривогу
Вчора, 23:28
На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Вчора, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Вчора, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
30 жовтня, 15:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту