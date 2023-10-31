Ізраїль заявив про значні успіхи у ході наземної операції в Секторі Гази

За успіхи на полі бою військові платять високу ціну

Міністр оборони Ізраїлю зазначив, що результати та досягнення на полі бою вже дуже високі

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант розповів, що ізраїльські військові досягли значних успіхів у ході наземної операції в секторі Гази. Про це пише The Times of Israel.

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«Ми розгортаємо сили у великих масштабах у глибині cектору Гази», – сказав Галлант.

Він розповів, що тривають бої проти сил, що діють у секторі Гази, а результати та досягнення на полі бою вже дуже високі. Проте за це заплатили високу ціну.

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«На жаль, на війні теж є ціна, і ціна в останній день була високою», – додав міністр оборони, говорячи про загибель ізраїльських військових.

Попри це, за словами Галланта, Ізраїль сповнений рішучості продовжувати операцію та перемагати.

Нагадаємо, військові Ємену атакували Ізраїль ракетами та безпілотниками.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що розпочався другий етап війни Ізраїлю проти ХАМАСу. У Сектор Гази введені додаткові наземні сили.

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Також повідомлялося, що Ізраїль розширює зону наземної операції у Секторі Гази з допомогою піхоти та бронетехніки та за підтримки масованих ударів з повітря та моря, включаючи бомбардування тунелів терористів ХАМАС.