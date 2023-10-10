Війна в Ізраїлі: США, Франція, Німеччина, Італія та Британія зробили заяву

Країни виступають за рівні права та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців

Лідери США, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії у спільній заяві пообіцяли підтримувати Ізраїль після нападу бойовиків ХАМАС.

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«Сьогодні ми висловлюємо нашу тверду та єдину підтримку державі Ізраїль і беззастережно засуджуємо ХАМАС та його жахливі терористичні акти», – йдеться у заяві, поширеній Білим домом.

«Усі ми визнаємо законні прагнення палестинського народу та виступаємо за рівні права та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. Але не варто помилятися: ХАМАС не репрезентує ці прагнення, і він не пропонує палестинському народу нічого, крім ще більшого терору та кровопролиття», – додали лідери п’яти країн.

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За даними ізраїльського армійського радіо, під час нападів ХАМАС загинули щонайменше 900 ізраїльтян, а влада Гази повідомила про щонайменше 687 загиблих в анклаві.

9 жовтня військові Ізраїлю розпочали повну блокаду Сектора Гази.

Угрупування ХАМАС офіційно оголосило, що страчуватиме цивільних заручників у відповідь на удари Ізраїлю по сектору Гази та ймовірну наземну операцію на території анклаву.

Увечері 9 жовтня Ізраїль розпочав наземну операцію на території Гази.

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Організація Human Rights Watch в Ізраїлі та Палестині розкритикувала заклик міністра оборони Ізраїлю до «повної облоги» Сектора Гази як форму «колективного покарання» та «воєнний злочин».