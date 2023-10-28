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Сергій Таран Політолог

Гарні новини із США. Високопосадовець з Китаю відвідує країну

glavcom.ua
Глава МЗС КНР Ван І та держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі у Вашингтоні
Фото: AP

Погоджується дата особистої зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї у ці дні відвідує США та зустрічається з американськими топ чиновниками.

Але головне – він погоджує дату особистої зустрічі Сі Цзіньпіна та Джо Байдена, і ця зустріч може відбутися вже через три тижні. Там можуть бути ухвалені довготривалі стратегічні рішення, які вплинуть на війну та, зокрема, посунуть Росію з геополітичної шахматки.

Оптимізму додає і лист Сі Цзіньпіна до Байдена, який той надіслав напередодні їхньої можливої зустрічі.

Лист цитують усі західні ЗМІ, і він напрочуд компліментарний та прямо натякає на готовність Китаю йти із США на масштабні геополітичні домовленості.

Звісно, це все може бути лише порожньою дипломатичною риторикою. Але якщо зустріч таки успішно відбудеться, світ відступить на один крок далі від прірви, до якої вперто йде в останні роки.

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Джерело
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Теги: США Китай росія

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Сергій Таран

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