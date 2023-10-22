Родина жінки, вбитої під час стрілянини в університеті, подала позов проти гравця НБА

За версією поліції, Міллер привіз пістолет своєму партнерові по команді університету Алабами Майлзу, з якого пізніше третьою особою була вбита 23-річна Гарріс

У позові йдеться, що обвинувачені мали були знати, що «використання небезпечної зброї під час суперечки, ймовірно, призведе до шкоди»

Родина жінки, убитої під час стрілянини у Таскалусі біля кампусу університету Алабами, подала федеральний позов проти трьох чоловіків, у тому числі проти форварда «Шарлотт» Брендона Міллера, який був другим номером на драфті НБА 2023 року.

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Двоє інших чоловіків – це колишній гравець команди університету Алабами Даріус Майлз і Майкл Девіс, проти якого висунули звинувачення у вбивстві. Міллеру не висунули звинувачень у злочині. При цьому позивачі прагнуть отримати відшкодування моральних збитків.

У позові йдеться, що обвинувачені повинні були знати, що «використання небезпечної зброї під час суперечки, ймовірно, призведе до шкоди». Крім того, стверджується, що смерть Гарріс – це «прямий або найближчий наслідок недбалості чи безглуздості кожного з відповідачів».

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Адвокат Міллера сказав, що він «не знав про будь-який намір використати зброю», і що він ніколи не торкався пістолета, не брав участі в його передачі і не знав, що буде відбуватися незаконна діяльність із застосуванням зброї.

Міллер, новачок «Шарлотт», у липні підписав контракт на суму 49 мільйонів доларів на чотири роки. За перший рік контракту він заробить 11 мільйонів доларів.

Нагадаємо, за версією поліції, у січні 2023-го Брендон Міллер привіз пістолет своєму партнерові по команді університету Алабами Даріусу Майлзу, з якого пізніше третьою особою була вбита 23-річна дівчина Джаймея Гарріс. Майлз написав повідомлення Міллеру, в якому попросив його привезти зброю.