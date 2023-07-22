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Уперше Військово-морські сили США очолить жінка – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Уперше Військово-морські сили США очолить жінка – ЗМІ
Ліза Франкетті
фото з відкритих джерел

Байден ухвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро

Президент США Джо Байден вперше висунув жінку на посаду керівника Військово-морських сил. Нею стала Ліза Франкетті. Про це йдеться у заяві Білого дому.

«Протягом своєї кар'єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як у оперативній, так і в політичній сферах. Вона - друга жінка в історії, яка досягла рангу адмірала чотирьох зірок у Військово-морських силах США», - йдеться у повідомленні.

Як пише видання АР, Байден ухвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро. У разі погодження, Франчетті стане першою жінкою на посаді очільниці ВМС США, а Папаро мають призначити керівником Індо-Тихоокеанського командування США.

Зайняти нову посаду вона може вже з наступного місяця.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати збираються оголосити 25 липня про новий пакет військової допомоги для України на суму 400 мільйонів доларів. 

У новому пакеті військової допомоги США передбачається постачання кількох бронетранспортерів Stryker, обладнання для розмінування, боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS та HIMARS.

До слова, інспекція Сполучених Штатів по лінії матеріально-технічної допомоги засвідчила відсутність претензій з боку американської сторони до обліку Україною озброєння та військової техніки. 

Теги: жінка США ВМС

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