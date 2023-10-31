Новий світовий уряд або Що буде з ООН
Світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні
Зараз багато пишуть про реформу Ради безпеки ООН, яка має стати в ідеалі якимось аналогом «світового уряду», в усякому разі, в контексті вирішення глобальних конфліктів.
Нагадаю, до складу Ради зараз входять 15 держав-членів – 5 постійних і 10 непостійних.
Останні обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін:
- п'ять – від держав Африки та Азії;
- один – від держав Східної Європи;
- два – від держав Латинської Америки;
- два – від держав Західної Європи та інших держав.
Постійні члени
- Китай
- Росія
- Велика Британія
- США
- Франція
Постійні члени Радбезу ООН володіють ключовим при ухваленні рішень правом вето.
Експерти пишуть, що склад постійних членів – це віддзеркалення застарілої концепції Рузвельта – «чотирьох поліцейських», ухваленої 1941 року.
Згідно з якою, ситемою світової безпеки повинні спільно керувати США, Британія, СРСР і гоміньданівський Китай.
На карті чітко видно, як ділилася сфера впливу:
США – Північна і Південна Америки.
Британія – Африка, Індія, Західна Європа, Австралія та арабський світ.
Гоміньданівський Китай – Тихоокеанський регіон, включно з Індонезією і Філіппінами.
Подальша трансформація структури Радбезу ООН полягала, по суті, в додаванні Франції та «третього світу» у вигляді непостійних членів.
Тобто світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні.
Наприклад, Китай проник в Африку і Латинську Америку, Індія і арабський світ – стали самостійними геополітичними гравцями.
СРСР розпався і РФ втратила величезну зону впливу в Європі та Закавказзі.
Британія практично не відіграє жодної ролі ні в Африці, ні в Азії.
На мій погляд, доти, доки Радбез ООН не стане відображенням нового кластерного поділу світу, він не стане ефективним, а його рішення – легітимними на глобальному рівні.
Саме тому, склад постійних членів варто було б розширити, включивши до нього, окрім теперішніх членів, представників новостворених глобальних кластерів і протокластерів:
- арабського;
- тюркського;
- індійського;
- латиноамериканського;
- африканського;
Плюс такі провідні світові країни як Німеччина і Японія.
Виходить дванадцять постійних членів. Без права вето, рішення ухвалюють двома третинами голосів.
Тобто, «за» мають проголосувати щонайменше 8 членів оновленого складу Радбезу.
До речі, Україна могла б виступити з подібною ініціативою, чим консолідувала б навколо себе підтримку Глобального Півдня.
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