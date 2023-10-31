Новий світовий уряд або Що буде з ООН

На карті – старий поділ світу Рузвельта, покладений в основу нинішньої архітектоніки безпеки, яка безповоротно застаріла

Світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні

Зараз багато пишуть про реформу Ради безпеки ООН, яка має стати в ідеалі якимось аналогом «світового уряду», в усякому разі, в контексті вирішення глобальних конфліктів.

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Нагадаю, до складу Ради зараз входять 15 держав-членів – 5 постійних і 10 непостійних.

Останні обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін:

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п'ять – від держав Африки та Азії;

один – від держав Східної Європи;

два – від держав Латинської Америки;

два – від держав Західної Європи та інших держав.

Постійні члени

Китай

Росія

Велика Британія

США

Франція

Постійні члени Радбезу ООН володіють ключовим при ухваленні рішень правом вето.

Експерти пишуть, що склад постійних членів – це віддзеркалення застарілої концепції Рузвельта – «чотирьох поліцейських», ухваленої 1941 року.

Згідно з якою, ситемою світової безпеки повинні спільно керувати США, Британія, СРСР і гоміньданівський Китай.

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На карті чітко видно, як ділилася сфера впливу:

США – Північна і Південна Америки.

Британія – Африка, Індія, Західна Європа, Австралія та арабський світ.

Гоміньданівський Китай – Тихоокеанський регіон, включно з Індонезією і Філіппінами.

Подальша трансформація структури Радбезу ООН полягала, по суті, в додаванні Франції та «третього світу» у вигляді непостійних членів.

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Тобто світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні.

Наприклад, Китай проник в Африку і Латинську Америку, Індія і арабський світ – стали самостійними геополітичними гравцями.

СРСР розпався і РФ втратила величезну зону впливу в Європі та Закавказзі.

Британія практично не відіграє жодної ролі ні в Африці, ні в Азії.

На мій погляд, доти, доки Радбез ООН не стане відображенням нового кластерного поділу світу, він не стане ефективним, а його рішення – легітимними на глобальному рівні.

Саме тому, склад постійних членів варто було б розширити, включивши до нього, окрім теперішніх членів, представників новостворених глобальних кластерів і протокластерів:

арабського;

тюркського;

індійського;

латиноамериканського;

африканського;

Плюс такі провідні світові країни як Німеччина і Японія.

Виходить дванадцять постійних членів. Без права вето, рішення ухвалюють двома третинами голосів.

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Тобто, «за» мають проголосувати щонайменше 8 членів оновленого складу Радбезу.

До речі, Україна могла б виступити з подібною ініціативою, чим консолідувала б навколо себе підтримку Глобального Півдня.