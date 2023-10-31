Головна Думки вголос Олексій Кущ
search button user button menu button
Олексій Кущ Фінансовий експерт

Новий світовий уряд або Що буде з ООН

glavcom.ua
На карті – старий поділ світу Рузвельта, покладений в основу нинішньої архітектоніки безпеки, яка безповоротно застаріла
фото з відкритих джерел

Світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні

Зараз багато пишуть про реформу Ради безпеки ООН, яка має стати в ідеалі якимось аналогом «світового уряду», в усякому разі, в контексті вирішення глобальних конфліктів.

Нагадаю, до складу Ради зараз входять 15 держав-членів – 5 постійних і 10 непостійних.

Останні обираються Генеральною Асамблеєю ООН на дворічний термін:

  • п'ять – від держав Африки та Азії;
  • один – від держав Східної Європи;
  • два – від держав Латинської Америки;
  • два – від держав Західної Європи та інших держав.

Постійні члени

  • Китай
  • Росія
  • Велика Британія
  • США
  • Франція

Постійні члени Радбезу ООН володіють ключовим при ухваленні рішень правом вето.

Експерти пишуть, що склад постійних членів – це віддзеркалення застарілої концепції Рузвельта – «чотирьох поліцейських», ухваленої 1941 року.

Згідно з якою, ситемою світової безпеки повинні спільно керувати США, Британія, СРСР і гоміньданівський Китай.

На карті чітко видно, як ділилася сфера впливу:

США – Північна і Південна Америки.

Британія – Африка, Індія, Західна Європа, Австралія та арабський світ.

Гоміньданівський Китай – Тихоокеанський регіон, включно з Індонезією і Філіппінами.

Подальша трансформація структури Радбезу ООН полягала, по суті, в додаванні Франції та «третього світу» у вигляді непостійних членів.

Тобто світ кардинально змінився, а Радбез ООН – практично ні.

Наприклад, Китай проник в Африку і Латинську Америку, Індія і арабський світ – стали самостійними геополітичними гравцями.

СРСР розпався і РФ втратила величезну зону впливу в Європі та Закавказзі.

Британія практично не відіграє жодної ролі ні в Африці, ні в Азії.

На мій погляд, доти, доки Радбез ООН не стане відображенням нового кластерного поділу світу, він не стане ефективним, а його рішення – легітимними на глобальному рівні.

Саме тому, склад постійних членів варто було б розширити, включивши до нього, окрім теперішніх членів, представників новостворених глобальних кластерів і протокластерів:

  • арабського;
  • тюркського;
  • індійського;
  • латиноамериканського;
  • африканського;

Плюс такі провідні світові країни як Німеччина і Японія.

Виходить дванадцять постійних членів. Без права вето, рішення ухвалюють двома третинами голосів.

Тобто, «за» мають проголосувати щонайменше 8 членів оновленого складу Радбезу.

До речі, Україна могла б виступити з подібною ініціативою, чим консолідувала б навколо себе підтримку Глобального Півдня.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Радбез ООН Україна Європа Африка Азія США

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В аеропорту Махачкали протестувальники вимагали «вислати євреїв»
Після погрому в Махачкалі США звернулися до Кремля
Вчора, 06:40
Новий спікер Палати представників США заявив, що відкритий до переговорів про надання допомоги Україні
Допомога для України. «Зрада» від США скасовується
27 жовтня, 18:29
США передають Україні ракети TOW
США оголосили новий пакет допомоги на $150 млн: що отримає Україна
26 жовтня, 19:26
Заступник міністра закордонних справ Микола Точицький
Чому саме Мальту обрано для переговорів щодо війни в Україні: роз’яснення МЗС
23 жовтня, 09:04
Путін намагається залякати Захід
Що криється за заявою Путіна про МіГи над Чорним морем. Пояснення розвідки
21 жовтня, 10:14
Як повідомляє CNN, Джордан використає розширення повноважень Макгенрі для пошуку голосів на свою підтримку
Вибори спікера палати представників США: стали відомі плани соратника Трампа
19 жовтня, 21:59
Запуск Switchblade 600
США передадуть Україні велику партію дронів Switchblade
12 жовтня, 22:16
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
ПАРЄ визнала Голодомор геноцидом українців, ЗСУ пошкодили корабель РФ. Головне за 12 жовтня
12 жовтня, 21:00
Україна продовжує битись за власну Незалежність
Україна увійшла в зону дуже серйозної турбулентності
6 жовтня, 17:48

Олексій Кущ

Новий світовий уряд або Що буде з ООН
Новий світовий уряд або Що буде з ООН
Україна втрачає молодь. От де національна катастрофа
Україна втрачає молодь. От де національна катастрофа
Як українські мігранти адаптуються за кордоном
Як українські мігранти адаптуються за кордоном
Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем
Україна віднині розглядається на рівні із Ізраїлем та Тайванем
Феномен Ізраїлю, або Як виживати в несприятливих умовах
Феномен Ізраїлю, або Як виживати в несприятливих умовах
Чому не росте українська економіка
Чому не росте українська економіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
Україні слід готуватися до дуже серйозного зниження підтримки
18K
Японія вирішила сховати свої військові літаки в одній країні
15K
Що найбільше тримає українських біженців за кордоном: промовиста статистика
14K
Чи варто ліквідовувати ворогів України
11K
Молдова звернулась до українських біженців із незвичайним проханням
8580
Чи планують вимушені мігранти повертатися додому: невтішна статистика

Новини

На сході гаряче на трьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Сьогодні, 07:28
Вибухи в українських містах та засідання Радбезу ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:43
Хмарно, але тепло: прогноз погоди на 31 жовтня
Сьогодні, 04:55
31 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
«Метінвест» почав виробляти макети «Хаймарсів»
Вчора, 15:20
Громадська рада при Міноборони просить НАБУ розібратися з фірмами, які зірвали поставки армії
Вчора, 13:20

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту