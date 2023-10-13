Зеленський із розгромленого храму Одеси нагадав країнам Балтії, навіщо РФ шведський острів Готланд

Володимир Зеленський: «Готланд – це контроль над усім регіоном. І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати»

Кремль намагається дестабілізувати регіон Балтійського моря, а російські державні пропагандисти закликають захопити острів Готланд для встановлення контролю над регіоном на тлі ймовірності, що РФ планує відповідне вторгнення на 2028 рік. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні до українців.

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«Зустріч відбулася на шведському острові Готланд, і це вагомий сигнал, дуже символічне місце для розмови лідерів про безпеку Європи та довготривалий надійний захист наших країн, наших людей. Якщо поглянути на мапу, то можна одразу зрозуміти, чому російські державні пропагандисти закликали захопити цей острів. Готланд – це контроль над усім регіоном. І цей регіон Росія теж намагається дестабілізувати», – наголосив Зеленський.

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Президент нагадав, що застерігав на цю тему шведський парламент. «Коли я звертався до шведського парламенту у 2022-му році, на початку повномасштабної війни, я говорив саме про це – наскільки важливо бути сильними усім у Європі, в усіх частинах континенту, у кожній такій стратегічній точці, як Готланд, від якої залежить спільна безпека. І, до речі, я вдячний за сьогоднішню підсумкову заяву зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил. Сильна заява. Підтримка України», – додав глава держави.

Зокрема, у заяві йшлося про підтримку на шляху України в НАТО та про чітке засудження російської агресії, а також про готовність допомагати Україні так, як потрібно для перемоги у війні.

Раніше повідомлялося, що Швеція посилить військову готовність через російську активність у Балтійському морі та передислокує свої війська.

У 2015 році парламент Швеції ухвалив рішення повернути військових на острів Готланд і туди вислали додаткові підрозділи у зв’язку з навчаннями Росії.