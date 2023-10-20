Байден назвав допомогу Україні розумною інвестицією

Президент США Джо Байден звернувся до американської нації щодо допомоги Україні та Ізраїлю

Президент Джо Байден провів своє звернення щодо війни в Ізраїлі та в Україні. Зокрема він анонсував виділення додаткових коштів для двох країн. Про це повідомляє CNN.

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Байден запевнив, що Вашингтон не має наміру припиняти надання допомоги Києву, адже йдеться також і про питання національної безпеки США.

«Ми маємо виділити фінансові кошти для підтримки наших партнерів, включаючи Ізраїль та Україну. Це розумна інвестиція, яка принесе дивіденди наступним поколінням американців», – заявив президент США.

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Деталей щодо обсягу майбутнього бюджетного запиту розкрито не було, але вже сьогодні він направить офіційний запит до Конгресу.

«Я попрошу Конгрес продовжувати спрямовувати зброю Україні, щоб Україна могла зупинити жорстокість Путіна», – додав він.

Нагадаємо, Байден заявив, що має намір просити Конгрес США про «безпрецедентний» пакет підтримки для Ізраїлю.

Відомо, що Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні. Пакет фінансування ще остаточно не сформовано, проте очікується, що для допомоги Україні президент США вимагатиме виділення $60 млрд. Решта запиту включатиме приблизно $40 млрд, які планують витратити на допомогу Ізраїлю, Тайваню та на охорону кордону США й Мексики.