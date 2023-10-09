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Візит Зеленського до Румунії: названа дата

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Візит Зеленського до Румунії: названа дата
Йоганніс прийме Зеленського в Котроченському палаці в Бухаресті
фото: Офіс президента

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва

Завтра, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський відвідає з робочою поїздкою Румунію на запрошення Бухаресту. Це перший його візит до країни з початку повномасштабної війни. Про це повідомила канцелярія румунського президента Клауса Йоганніса.

Йоганніс прийме Зеленського, який приїде до Румунії на запрошення румунської сторони, в Котроченському палаці в Бухаресті.

«Візит підтверджує незмінну безумовну підтримку Румунією України в контексті незаконної війни Росії проти нашої держави, а також особливий характер двосторонніх відносин між Румунією та Україною, їхній потенціал та необхідність обговорення на найвищому рівні проєктів та питань, що становлять взаємний інтерес», – йдеться в повідомленні.

Лідери України та Румунії обговорять посилення підтримки Києва в протистоянні російській агресії, безпекову ситуацію в регіоні та в Чорному морі й «необхідні кроки для її врегулювання», а також розвиток двосторонньої співпраці.

Раніше повідомлялося, що візит Зеленського до Румунії не буде частиною турне кількома країнами. Це буде спеціальний візит лише до Румунії, де глава держави зустрінеться з президентом Румунії Клаусом Йоганнісом та іншими посадовцями.

Нагадаємо, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

 

Теги: Володимир Зеленський президент запрошення Румунія

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