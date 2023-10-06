Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину

У російському МЗС вбачають у цьому рішенні наслідки діяльності посольства США

Комісія з телебачення та радіо Вірменії виявила порушення у мовленні російських телеканалів, зокрема, «РТР-Планета» та «Перший канал всесвітня мережа», повідомив голова відомства Тігран Акопян в інтерв'ю Sputnik.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За його словами, у країні періодично порушують питання про зміст ток-шоу на деяких російських каналах.

Депутат Лусіні Бадалян з правлячої фракції «Громадянський договір» запропонувала відключити мовлення російських телеканалів через «антивірменський контент», який, на її думку, становить загрозу національній безпеці країни.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Я думаю, буде зроблено якісь кроки, тому що коли щось загрожує безпеці держави, то ці кроки мають бути зроблені, незалежно від того, чи принесуть вони користь чи ні», – зазначила Бадалян.

Акопян нагадав, що російські мовники є єдиними іноземними представниками у громадському мультиплексі країни. Щобільше, Вірменія залишається єдиною пострадянською республікою, у громадському мультиплексі якої ведуть мовлення російські телеканали.

«Це було політичним рішенням – дати можливість нашим союзникам вести мовлення у нашому просторі, враховуючи інтерес Росії і те, що в нас дуже багато російськомовних слухачів. Але користуватися цим і представляти такий контент, я гадаю, неправильно. У нас є абсолютно вільна країна, просто є якісь межі, які не можна порушувати», – зауважив він.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова висловила думку, що спроби заборони російських телеканалів у Вірменії є результатом діяльності посольства США у Єревані.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наскільки заяви про блокування відображають позицію офіційного Єревана, потрібно запитати їх. Нехай це Єреван коментує. Але якщо такі думки блукають там, то думаю, треба собі усвідомлювати, що своїми заявами вони просто ставлять хрест на тих демократичних принципах, про які заявляли як пріоритет», – зазначила вона.

Нагадаємо, російська влада посилює економічний тиск на Вірменію, яка прагне розірвати військові зв'язки з Кремлем, а у вівторок приєдналася до Міжнародного кримінального суду і зобов'язана заарештувати диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну з візитом.