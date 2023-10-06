Головна Світ Політика
search button user button menu button

Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину
На думку депутатів, контент російських каналів загрожує національній безпеці країни
фото з відкритих джерел

У російському МЗС вбачають у цьому рішенні наслідки діяльності посольства США 

Комісія з телебачення та радіо Вірменії виявила порушення у мовленні російських телеканалів, зокрема, «РТР-Планета» та «Перший канал всесвітня мережа», повідомив голова відомства Тігран Акопян в інтерв'ю Sputnik.

За його словами, у країні періодично порушують питання про зміст ток-шоу на деяких російських каналах.

Депутат Лусіні Бадалян з правлячої фракції «Громадянський договір» запропонувала відключити мовлення російських телеканалів через «антивірменський контент», який, на її думку, становить загрозу національній безпеці країни.

«Я думаю, буде зроблено якісь кроки, тому що коли щось загрожує безпеці держави, то ці кроки мають бути зроблені, незалежно від того, чи принесуть вони користь чи ні», – зазначила Бадалян.

Акопян нагадав, що російські мовники є єдиними іноземними представниками у громадському мультиплексі країни. Щобільше, Вірменія залишається єдиною пострадянською республікою, у громадському мультиплексі якої ведуть мовлення російські телеканали.

«Це було політичним рішенням – дати можливість нашим союзникам вести мовлення у нашому просторі, враховуючи інтерес Росії і те, що в нас дуже багато російськомовних слухачів. Але користуватися цим і представляти такий контент, я гадаю, неправильно. У нас є абсолютно вільна країна, просто є якісь межі, які не можна порушувати», – зауважив він.

Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова висловила думку, що спроби заборони російських телеканалів у Вірменії є результатом діяльності посольства США у Єревані.

«Наскільки заяви про блокування відображають позицію офіційного Єревана, потрібно запитати їх. Нехай це Єреван коментує. Але якщо такі думки блукають там, то думаю, треба собі усвідомлювати, що своїми заявами вони просто ставлять хрест на тих демократичних принципах, про які заявляли як пріоритет», – зазначила вона.

Нагадаємо, російська влада посилює економічний тиск на Вірменію, яка прагне розірвати військові зв'язки з Кремлем, а у вівторок приєдналася до Міжнародного кримінального суду і зобов'язана заарештувати диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну з візитом.

Теги: телебачення Вірменія Єреван росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обвинувачений заявив, що під час розмови з військовими казав, що хоче воювати. Однак скаржився на проблеми зі здоров'ям
Суд виправдав військовозобов’язаного, який відмовився воювати
2 жовтня, 12:50
Путін готується до подальших багатьох років бойових дій в Україні
Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка
1 жовтня, 11:52
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
Зеленський заінтригував українців, окупанти збили власний літак. Головне за 29 вересня
29 вересня, 21:00
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу
29 вересня, 09:34
Сили оборони відбивають ворожі атаки і відвойовують територію
Окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ в районі Андріївки – Генштаб
18 вересня, 07:11
Загалом у домі було п’ятеро чоловіків, що служили в одному підрозділі
Випивали і посварилися: у Росії через вибух гранати загинули троє військових
16 вересня, 19:46
Кардинал Маттео Дзуппі вже відвідав Київ і Москву
«Миротворець» Папи Римського відправився до Китаю
12 вересня, 07:47
Уткін і Пригожин
У Пригожина та Уткіна були двійники, стовідсоткової впевненості щодо їхньої загибелі немає
11 вересня, 15:41
У Ростові вибито вікна трьох будівель, пошкодження отримали кілька авто
Центр Ростова в руїнах: фото та відео наслідків «бавовни»
7 вересня, 06:20

Політика

Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину
Вірменія готує заборону російських телеканалів: названо причину
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Тисячі мігрантів можуть стати безхатьками у Британії: подробиці
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС
Фон дер Ляєн отримала догану за слова про приєдання України до ЄС
США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України
США хочуть вчетверо збільшити виробництво снарядів для України
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
Таємний план Шольца щодо Taurus та України. Видання Bild розкрило подробиці
Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина
Обшуки у російського олігарха Усманова: що конфіскувала Німеччина

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
19K
Що чекає на українців при повторному в'їзді до Німеччини: детальне роз'яснення
14K
«Онуфрій сказав: «Треба потерпіти». Інтерв’ю з архімандритом УПЦ МП, який утік з Криму
13K
Про тригодинний виступ Путіна. Коротко
11K
Суддя, яка залишила на волі ґвалтівників, звернулася до правоохоронців
11K
Ексвикладачка столичного університету Більченко відкрито підтримала вбивства українців (фото)
8254
Оголені жінки і докази воєнних злочинів: хакери зламали пошту полковника росгвардії (фото)

Новини

Війська РФ завдали удару по центру Харкова
Сьогодні, 07:12
Склади, ракетні комплекси і вузли зв’язку: окупанти зазнали нищівних ударів
Сьогодні, 07:05
Анонс «Рамштайну» і готовність Трампа стати спікером Палати представників: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
Канадські військові показали, як навчають українських бійців тактичної медицини
Сьогодні, 06:20
Хмарність та невеликі дощі: прогноз погоди на 6 жовтня
Сьогодні, 05:05
«Повернусь і спалю цей російський паспорт» – перехоплення ГУР
Сьогодні, 04:41

Прес-релізи

Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
Форум «Діалог громадянського суспільства, бізнесу та влади: курс на Відновлення України» відбудеться 9 жовтня
4 жовтня, 13:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту