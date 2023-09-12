«Миротворець» Папи Римського відправився до Китаю

Перед від'їздом Дзуппі до Китаю Ватикан провів консультації з Вашингтоном, НАТО і Римом

Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після своїх поїздок до Києва та Москви вирушає 12 вересня до Китаю. Про це повідомляє газета La Repubblica.

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13 вересня Маттео Дзуппі зустрінеться з керівництвом Китаю, ймовірно, з прем'єром КНР Лі Цяном.

Офіційно про дату місії в Пекіні Ватикан ще не повідомляв, проте поїздку кардинала до Китаю давно підтвердили, зокрема, Папа Римський Франциск.

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За даними La Repubblica, перед від'їздом Дзуппі Ватикан провів консультації з Вашингтоном, НАТО і Римом.

Нагадаємо, Ватикан наразі не має конкретного плану, який допоміг би почати мирні перемовини в контексті російсько-української війни. Про це заявив Спеціальний представник Папи Римського кардинал Маттео Дзуппі після завершення своїх поїздок до Києва та Москви.

Як відомо, після візиту до Угорщини наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край розв’язаній Росією проти України повномасштабній війні.

13 травня президент Володимир Зеленський зустрівся з понтифіком під час візиту до Італії. Згодом до України прибув Дзуппі, який, зокрема зустрівся з українським омбудсменом Дмитром Лубінцем, який намагався до нього донести: єдиний механізм захисту українських дітей – звільнення всієї території України.

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