Випивали і посварилися: у Росії через вибух гранати загинули троє військових

Загалом у домі було п’ятеро чоловіків, що служили в одному підрозділі

Інцидент стався на території приватного будинку в місті Россош Воронезької області

Троє військових загинули через вибух гранати у дворі будинку під Воронежем у РФ. Про це повідомляють російські Telegram-канали.

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Інцидент стався на території приватного будинку в місті Россош Воронезької області. Загалом у домі було п’ятеро чоловіків, що служили в одному підрозділі. Вони випивали разом, а згодом посварилися. Один із учасників застілля підірвав гранату.

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У результаті загинули командир батальйону, замкомандира з озброєння, заступник із технічної частини та два водії. Ще двоє з компанії зазнали поранень, але вижили.

Раніше колишній ув'язнений, який потрапив у полон до українських військових, зізнався, що співробітники військкомату змусили його поїхати воювати до України, погрожуючи підкинути наркотики та знову запроторити до в'язниці.