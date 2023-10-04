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Росія оголосила Вірменії коньячну війну

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія оголосила Вірменії коньячну війну
Вантажівки з товарами із Вірменії не пускають до Росії
фото: ілюстративне

Влада РФ вирішила терміново заборонити ввезення коньяку з Вірменії, «розшукавши» у ньому ароматизатори та спирти «неконьячного походження»

Російська влада посилює економічний тиск на Вірменію, яка прагне розірвати військові зв'язки з Кремлем, а у вівторок приєдналася до Міжнародного кримінального суду і зобов'язана заарештувати диктатора Володимира Путіна, якщо той відвідає країну з візитом. Про це пишуть російські ЗМІ. 

Перевізники, які транспортують вантажі з Вірменії до Росії, стикаються із масовими проблемами на кордоні, повідомив міністр економіки республіки Ваан Керобян.

За його словами, російська сторона пояснює те, що відбувається перевірками якості коньяку, що поставляється в РФ. У результаті на КПП Верхній Ларс, єдиному пункті пропуску, що діє, на грузино-російському кордоні, зібралися десятки вантажівок.

Торговий аташе посольства Вірменії в Росії Ваан Акопян оцінив розмір пробки на 60 машин. За його словами, великовантажі очікують на завершення експертизи якості.

Проблеми на кордоні у постачальників вірменського коньяку могли виникнути через претензії Росалкогольрегулювання. У  застереженні за підписом заступника голови відомства Олени Афанасьєнко йдеться про необхідність припинити обіг та закупівлю коньяку трьох марок –  «Вірменський коньяк АВЗ», «Вірменська фортеця –  витримка 8 років» та «Вірменський коньяк 5 років». У цих напоях експертиза нібито виявила ароматизатори, фенольні сполуки та спирти «неконьячного походження», йдеться в документі.

Проблеми у постачальників коньяку виникли на тлі ратифікації Вірменією Римського статуту –  основного документа, який регламентує роботу міжнародного карного суду в Гаазі, які в березні видав ордер на арешт Путіна.

Нагадаємо, 3 жовтня Вірменія стала 124 країною світу, що приєдналася до рішення Міжнародного кримінального суду (МКС). Раніше прем'єр республіки Нікол Пашинян повідомив, рішення було прийняте для розслідування подій у Нагірному Карабаху. Залучення суду до Гааги суттєво посилить безпеку Вірменії, «коли ОДКБ не виконала і не виконує своїх зобов'язань», наголосив Пашинян. 

Російське МЗС минулого тижня назвало ворожим і «токсичним» рішення Єревана щодо Римського статуту, а також повідомило, що Вірменію попереджали по дипканалах: що нібито приєднання до МКС «неприйнятне» в умовах, коли суд видав ордер на Путіна.

У Москві також продовжують вважати Вірменію партнером та союзником, заявив у вівторок рупор Кремля Дмитро Пєсков. Він додав, що ордер МКС російська влада вважає «нікчемним» та «незаконним».

До слова, низка громадських і політичних сил, а також приватних осіб закликають вірменську владу негайно розпочати процес виходу з організацій, пов’язаних із Росією. Зокрема із Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), Євразійського економічного союзу (ЄАЕС) та Співдружності незалежних держав (СНД). і подати заявку на членство в Євросоюзі. Про це пише «Радіо Азатутюн».Заяву з цього приводу вони ухвалили під час Форуму Незалежності.

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Теги: санкції Вірменія Нікол Пашинян влада Дмитро Пєсков експертиза росія алкоголь

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