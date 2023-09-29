Росія оголосила про початок чергового призову на військову службу

Усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії

Із 1 жовтня у РФ розпочнеться осінній призов на військову службу. Про це повідомили в міністерстві оборони країни-агресорки.

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Більше цього, під призив незаконно підпадають тимчасово окуповані райони України.

Відомство запевняє, що усі призовники нібито проходитимуть службу на території Росії. У пункти дислокації збройних сил загарбників на тимчасово окупованих територіях чи для виконання будь-яких військових завдань їх нібито не спрямовуватимуть.

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Після «проходження служби» призовників обіцяють відправити додому.

Також у Генштабі РФ вигадали, що «росіян, охочих воювати, достатньо».

Нагадаємо, Путін підписав закон про підвищення призовного віку.

До слова, триває 583-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 21 бойове зіткнення.