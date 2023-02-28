Візит Шольца у Вашингтон: Білий дім озвучив центральну тему

Зустріч політиків запланована на 3 березня

Під час візиту канцлера Німеччини Олафа Шольца до США центральною темою зустрічі з президентам Джо Байдена стане війна в Україні. Про це заявив у понеділок на брифінгу у Вашингтоні директор із комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Він зазначив, що зустріч політиків запланована на 3 березня, а візит Шольца є можливістю підтвердити глибокі зв'язки дружби між США та Німеччиною та обговорити важливі теми.

«Я можу впевнено сказати, що війна в Україні буде головною темою обговорення. І це дасть президенту Байдену ще один шанс подякувати канцлеру та народу Німеччини за всю підтримку, яку вони надали Україні. Вони дійсно активізувалися та розширили можливості, які вони готові направити в Україну, причому останнім прикладом цього є танки Leopard», – сказав Кірбі.

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Політики обговорять поточні зусилля щодо підтримки України, покладання на Росію відповідальності за її агресію та зміцнення трансатлантичної безпеки.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі на початку лютого з президентом України Володимиром Зеленським закликали розглянути можливість мирних переговорів із Москвою.