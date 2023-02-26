Шольц розкритикував мирний план Китаю

Олаф Шольц: «Ніякого диктованого миру по-російськи бути не може»

Канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував ідеї Китаю щодо врегулювання війни в Україні. Водночас він схвалив позицію Пекіна щодо недопущення застосування ядерної зброї. Про це повідомляє Welt.

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За словами німецького лідера, у документі немає чіткої позиції щодо виведення російських військ із території України.

«На мій погляд, немає чіткої лінії, яка б говорила: російські війська також мають бути виведені», – зауважив Шольц.

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Він закцентував, що «ніякого диктованого миру по-російськи бути не може».

При цьому політик назвав «чудовим» засудження Китаєм застосування ядерної зброї.

Нагадаємо, Китай опублікував так званий мирний план зі своїми ідеями щодо врегулювання війни, яку Росія розв'язала проти України. Документ із назвою «Позиція Китаю щодо політичного врегулювання української кризи» опублікувало міністерство закордонних справ країни. У запропонованому плані є 12 пунктів.

Сполучені Штати Америки відреагували на так званий мирний план Китаю по Україні. В адміністрації американського президента Джо Байдена нагадали, що війна в Україні може закінчитися хоч завтра, оскільки це «війна вибору» російського диктатора Володимира Путіна.