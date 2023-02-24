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Шольц: Путін має зрозуміти, що йому не досягти своєї імперіалістичної мети

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шольц: Путін має зрозуміти, що йому не досягти своєї імперіалістичної мети
фото з відкритих джерел

Канцлер Німеччини: «Володимир Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше» 

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав російського диктатора Володимира Путіна припинити війну. Шольц також пообіцяв підтримувати Україну скільки буде необхідно. Про це він заявив у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення.

«Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні…Що дійсно вражає нас – це рішучість і мужність українців, з якими вони борються за свободу. Німеччина підтримує їх у цьому і буде підтримувати так потужно і так довго, як це буде необхідно», – сказав Шольц.

За словами канцлер Німеччини, якщо подивитися на події минулого року, то стає очевидно, що російський президент зазнав поразки.

«Володимир Путін зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат: Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський союз – згуртований», – сказав Шольц.

Нагадаємо, Шольц вважає, що час для переговорів про припинення війни Росії проти України ще не настав. Але канцлер Німеччини визнав, що він має намір продовжувати розмовляти з главою Кремля Володимиром Путіним, щоб «пояснити йому, що все насправді не так, як він це бачить».

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Теги: росія Німеччина путін Олаф Шольц

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