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Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ
Лідери України, Франції та Німеччині на зустрічі в Парижі
фото: DW

За даними ЗМІ, у НАТО пропонують Україні певну угоду, аби заохотити до мирних переговорів із РФ

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі на початку лютого з президентом України Володимиром Зеленським закликали розглянути можливість мирних переговорів із Москвою, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

За словами осіб, ознайомлених із переговорами, під час вечері в Єлисейському палаці Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, повинні були укласти мир після Другої світової війни.

Макрон зазначив, що Зеленський – сильний військовий лідер, але врешті-решт йому доведеться «перейти до політичного державного управління та приймати важкі рішення», повідомили джерела.

Крім того, йдеться про те, що в НАТО пропонують Україні зближення, аби заохотити до мирних переговорів із РФ. Ця пропозиція передбачає, що Україна й Альянс укладуь певну угоду про співпрацю, яка, однак, не буде означати членство в НАТО, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

Уперше план висунув британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, а згодом його підтримали Берлін і Париж. Зазначається, що непублічно ці три країни сумніваються, що Україна зможе військовим шляхом вигнати росіян зі Східної України та Криму, а Захід не зможе підтримувати Київ у військовому плані протягом тривалого часу, особливо якщо конфлікт зайде в глухий кут.

«Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим», – цитує газета співрозмовника з Франції.

Зі свого боку, британський співрозмовник пояснив, що запропонована домовленість має на меті показати Росії, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні. Це може допомогти переконати Москву в тому, що вона не досягне своїх військових цілей. Планується, що пропозиція може бути розглянута на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні.

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Раніше Зеленський заявляв, що Макрон по-справжньому змінився.

До слова, президент України вважає заклики свого французького колеги Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з російським диктатором Володимиром Путіним марною справою.

Теги: Париж Володимир Зеленський Еммануель Макрон Олаф Шольц переговори

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