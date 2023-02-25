Макрон і Шольц пропонували Зеленському переговори з РФ під час зустрічі в Парижі – WSJ

За даними ЗМІ, у НАТО пропонують Україні певну угоду, аби заохотити до мирних переговорів із РФ

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц під час зустрічі на початку лютого з президентом України Володимиром Зеленським закликали розглянути можливість мирних переговорів із Москвою, повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на власні джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

За словами осіб, ознайомлених із переговорами, під час вечері в Єлисейському палаці Макрон сказав Зеленському, що навіть смертельні вороги, такі як Франція та Німеччина, повинні були укласти мир після Другої світової війни.

Макрон зазначив, що Зеленський – сильний військовий лідер, але врешті-решт йому доведеться «перейти до політичного державного управління та приймати важкі рішення», повідомили джерела.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім того, йдеться про те, що в НАТО пропонують Україні зближення, аби заохотити до мирних переговорів із РФ. Ця пропозиція передбачає, що Україна й Альянс укладуь певну угоду про співпрацю, яка, однак, не буде означати членство в НАТО, тоді як Київ зобов’яжеться розпочати мирні переговори з Москвою.

Уперше план висунув британський прем’єр-міністр Ріші Сунак, а згодом його підтримали Берлін і Париж. Зазначається, що непублічно ці три країни сумніваються, що Україна зможе військовим шляхом вигнати росіян зі Східної України та Криму, а Захід не зможе підтримувати Київ у військовому плані протягом тривалого часу, особливо якщо конфлікт зайде в глухий кут.

«Ми постійно повторюємо, що Росія не повинна перемогти, але що це означає? Якщо війна триватиме досить довго з такою інтенсивністю, втрати України стануть нестерпними. І ніхто не вірить, що їм вдасться повернути Крим», – цитує газета співрозмовника з Франції.

Зі свого боку, британський співрозмовник пояснив, що запропонована домовленість має на меті показати Росії, що Захід буде готовий з часом збільшити свою військову допомогу Україні. Це може допомогти переконати Москву в тому, що вона не досягне своїх військових цілей. Планується, що пропозиція може бути розглянута на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 8 лютого президент України Володимир Зеленський прибув з візитом до Франції на зустріч з Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем. В рамках зустрічі лідерів трьох країн була запланована вечеря, в ході якої обговорюватимуться наступні кроки союзників у допомозі Україні в боротьбі з російською агресією.

Раніше Зеленський заявляв, що Макрон по-справжньому змінився.

До слова, президент України вважає заклики свого французького колеги Емманюеля Макрона залишити відкритою можливість вести діалог з російським диктатором Володимиром Путіним марною справою.