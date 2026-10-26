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Речник Кремля висловився про відносини з Сербією після парламентських виборів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Речник Кремля висловився про відносини з Сербією після парламентських виборів
Пєсков відреагував на результати виборів у Сербії
фото: kremlin.ru

Прессекретар диктатора відзначив внесок Вучича у розвиток російсько-сербських зв’язків

Речник Кремля Дмитро Пєсков сподівається, що нова влада Сербії прагнутиме налагодити відносини з Росією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Що стосується нової політичної сили, яка прийде до влади в результаті виборів, ми хочемо висловити сподівання, що її дії також будуть спрямовані на подальший розвиток відносин», – сказав Пєсков.

Прессекретар диктатора також відзначив внесок Олександра Вучича у розвиток російсько-сербських зв’язків. Кремль розраховує, що політик продовжить цю роботу й після переходу в опозицію.

Нагадаємо, правлячий список «Об'єднана Сербія» програв дострокові парламентські вибори, повідомив його лідер Александар Вучич. Політик оголосив про це в неділю ввечері.

Зауважимо, що дострокові вибори в Сербії призначили після року протестів

До слова, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала «Студентський список» із перемогою на парламентських виборах у Сербії. Вона заявила про готовність ЄС підтримати демократичні реформи в країні.

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Теги: росія вибори Дмитро Пєсков Сербія

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