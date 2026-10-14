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Кандидатка у президенти Франції готує фінансовий удар по Україні

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Кандидатка у президенти Франції готує фінансовий удар по Україні
Ле Пен обіцяє за шість місяців після виборів перекрити фінансову допомогу Україні
фото: AP

Марін Ле Пен обіцяє скоротити допомогу Києву та заблокувати частину французького внеску до бюджету ЄС у разі перемоги на виборах

Лідерка французької ультраправої партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен заявила, що в разі перемоги на президентських виборах 2027 року має намір скоротити фінансову допомогу Україні. Політикиня також виступає проти вступу України до Євросоюзу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

Ле Пен заявила, що готова до серйозного протистояння з керівництвом Євросоюзу. Зокрема, вона прагне суттєво скоротити  його повноваження та скоротити бюджет. Політикиня також ставить під сумнів легітимність президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн. Ле Пен вважає, що очільниця інституції більше не користується довірою багатьох європейських урядів.

Одним із головних напрямів майбутньої політики Ле Пен може стати перегляд фінансової підтримки України. Наразі Євросоюз передбачив кредитну програму на 90 млрд євро для забезпечення військових і бюджетних потреб України. Із цієї суми 45 млрд євро планують надати у 2027 році. Водночас, за оцінками посадовців Єврокомісії, наступного року Україні можуть знадобитися ще близько 70 млрд євро додаткового фінансування.

Ле Пен пообіцяла повністю припинити фінансову допомогу Україні з боку Франції протягом шести місяців після вступу на посаду президента. Водночас вона допускає збереження окремих видів оперативної підтримки та навчання українських військовослужбовців.
 «Чесно щодо пана Зеленського було б сказати йому, фактично попередити: послухайте, ми не можемо зробити більше, ми більше не здатні нести цей тягар», – заявила політикиня.

Ле Пен також нагадала про фінансові зобов'язання Франції на 18 млрд євро в межах загальноєвропейської кредитної програми для України. Крім того, проєкт нового семирічного бюджету ЄС передбачає створення спеціального механізму підтримки України обсягом до 100 млрд євро. Французька політикиня має намір заблокувати половину внеску своєї країни, що може ускладнити ухвалення бюджетної угоди.

Окрім скорочення фінансової підтримки, Ле Пен підтвердила свою категоричну незгоду з перспективою членства України в Європейському Союзі. Вона назвала можливий вступ України до ЄС «харакірі» для Франції. На переконання політикині, це призведе до втрати суверенітету та значних економічних збитків для її країни.

Водночас Ле Пен не стала прямо називати Росію головною загрозою європейській безпеці. «Знаєте, я не можу зазирнути в голову пана Путіна і не знаю його планів», – зазначила вона.

Нагадаємо, раніше колишній прем'єр-міністр Франції та кандидат у президенти Габріель Атталь різко розкритикував заяви Марін Ле Пен про скорочення фінансової допомоги Україні. Він звинуватив політикиню в готовності пожертвувати безпекою Франції та Європи заради Росії.

«Україна – наш щит. Покинути її – означає поставити мішень на власній спині. Росія тільки цього й чекає. Росія чекає саме на вас», – наголосив Атталь. За його словами, відмова від підтримки України фактично означатиме передачу її та Європи Володимиру Путіну «на срібній таці».

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Теги: Марін Ле Пен вибори Франція Європейський Союз фінансування

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