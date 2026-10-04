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Вибори у Латвії: партія прем’єра набрала понад третину голосів

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Вибори у Латвії: партія прем’єра набрала понад третину голосів
Кулбергс очолив уряд у травні після того, як попередня коаліція розпалася через інциденти з безпілотниками
фото з відкритих джерел

Показник значно перевищив передвиборчі прогнози й став несподіваним навіть для самого Кулбергса

Партія прем’єр-міністра Латвії Андріса Кулбергса «Об’єднаний список» лідирує на парламентських виборах, свідчать дані екзит-полу: вона має 35,6% голосів – понад утричі більше, ніж найближча конкурентка, «Латвія на першому місці». Про це «Главком» пише з посиланням на Reuters.

Екзит-пол провів суспільний мовник LSM. «Латвія на першому місці» набирає 11,3% – майже вдвічі більше, ніж на виборах 2022 року. Далі йдуть «Прогресивні» (11,1%) та «Суверенна влада» разом з «Альянсом молодих латвійців» (10,8%). П’ятивідсотковий бар’єр долають також «Національний альянс» (8,7%) і «Нова єдність» (6,7%). Отже, до нового Сейму можуть пройти шість партій. Дані екзит-полу можуть відрізнятися від остаточних результатів, а мандати розподілять після підрахунку голосів.

Опитування давали набагато менше

Останнє передвиборче опитування SKDS/LSM, про яке «Главком» писав 1 жовтня, приписувало «Об’єднаному списку» 14,4%. Партія й тоді була першою, але випереджала найближчу конкурентку лише на п’ять відсоткових пунктів. «Я не очікував такого результату», – сказав Кулбергс після оприлюднення екзит-полу.

Чи вистачить голосів на уряд

Для більшості в 100-місному Сеймі «Об’єднаному списку» потрібні союзники. Кулбергс заявив, що сподівається залишитися прем’єром, але не хоче працювати з «Латвією на першому місці». Ця партія – популістська сила, яка залучала голоси російськомовної меншини. За даними екзит-полу, його партія разом із двома нинішніми партнерами по коаліції – «Новою єдністю» та «Національним альянсом» – мала б близько 51% голосів. «Суверенна влада», яка за екзит-полом також проходить до Сейму, критикує допомогу Україні та зростання оборонних витрат.

Безпека – одна з головних тем кампанії

Кулбергс очолив уряд у травні після того, як попередня коаліція розпалася через інциденти з безпілотниками. Під час кампанії він обіцяв посилити протидію дронам і зберегти видатки на оборону на рівні 5% ВВП. У серпні прем’єр визнав, що до придбаних антидронових систем «забули» закупити боєприпаси. Латвія межує з Росією та Білоруссю, є членом НАТО й підтримує Україну.

Нагадаємо, 28 травня Сейм затвердив уряд Кулбергса: за нього проголосували 66 депутатів. Як писав «Главком», до коаліції ввійшли «Об’єднаний список», «Нова єдність», «Союз зелених і селян» та «Національний альянс», а працювати їй доведеться лише до виборів 3 жовтня.

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Теги: влада коаліція Латвія вибори

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