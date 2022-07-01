Ющенко приїхав на випускний в Черкаси (фото)

Третій президент виступив перед випускниками та вручив їм дипломи

На вручення дипломів бакалаврів випускникам Черкаського національного університету завітав третій президент України Віктор Ющенко. Дипломи отримали 970 випускників вишу. Про це повідомляє пресслужба університету.

Як зазначається у повідомленні, уперше за 77 років у столітній історії університету дипломи вручали випускникам під загрозою ракетних і бомбових ударів. А розпочалися урочистості зі вшанування хвилиною мовчання пам'яті загиблих за Україну.

Для випускників навчально-наукових інститутів міжнародних відносин, історії та філософії, іноземних мов, педагогічної освіти, соціальної роботи та мистецтва цей день був особливо хвилюючим. Адже випускників вітали президент України у 2005-2010 роках, голова наглядової ради університету Віктор Ющенко, а також професорсько-викладацький склад закладів на чолі з ректором Олександром Черевком.

Черевко у своїй промові зазначив, що 30 студентів університету воюють, 183 – провели до війська когось із батьків.

«Ви стали свідками того, як змінюються координати світу. І поштовхом до цього стала Україна. Ви наше найкраще покоління, адже вам дано багато можливостей. Бути справжнім членом нації, дійсно патріотом України – це ті маркери, з якими ви йдете у світ, з якими будете виховувати дітей. Успіху вам, ви є авторами своєї долі. Головне для кожного пам’ятати: Україна починається з тебе», – сказав Ющенко, виступаючи перед випускниками.

Нагадаємо, раніше третій президент України Віктор Ющенко висловив думку, що лідер Росії Володимир Путін став «цілком ізольованим і жорстоким деспотом, який не терпить жодного спротиву», однак є спосіб його перемогти. Ющенко також розповів свою історію комунікації з Путіним, яка почалася у 2000 році, коли обидва політики були прем'єр-міністрами своїх країн.



