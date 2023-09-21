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Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Південна Корея застерегла Росію від допомоги КНДР
Південна Корея пообіцяла «не стояти осторонь» у разі співпраці КНДР і РФ
фото з відкритих джерел

Президент Південної Кореї заявив, що військове співробітництво КНДР та Росії буде «прямою провокацією»

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до Генасамблеї ООН заявив, що його країна разом зі своїми союзниками «не стоятиме осторонь», якщо Північна Корея отримає російську допомогу для посилення свого потенціалу в галузі зброї масового знищення.

«Хоча військова міць різних країн може відрізнятися, об'єднавшись у непохитній солідарності і неухильно дотримуючись наших принципів, ми зможемо стримати будь-яку незаконну провокацію...

Якщо КНДР отримає інформацію та технології, необхідні для посилення свого потенціалу в галузі створення зброї масового знищення в обмін на підтримку Росії звичайними озброєннями, ця угода стане прямою провокацією, що загрожує миру та безпеці не лише України, але й Республіки Корея», – заявив президент Південної Кореї.

Юн також закликав до реформи Ради Безпеки ООН, заявивши, що вона «отримала б широку підтримку», якби Росія постачала Північній Кореї інформацію в обмін на зброю.

За його словами, парадоксально, що «постійний член Радбезу ООН, на якого покладено обов'язок стояти на сторожі миру в усьому світі, веде війну, вторгаючись на територію іншої суверенної держави, і отримує зброю і боєприпаси від режиму, який грубо порушує резолюції Ради Безпеки ООН».

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

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Теги: Південна Корея Північна Корея росія

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