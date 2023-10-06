Північна Корея почала поставки в Росію артилерії – CBS News

Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ

Північна Корея почала надавати Росії артилерію для її війни проти України. Про це повідомляє CBS News.

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Видання, з посиланням на американського чиновника, повідомило про початок поставок Північною Кореєю артилерії в Росію. Наразі невідомо, чи отримує КНДР натомість за це іншу зброю.

«Поки що незрозуміло, чи є ця передача частиною нового довгострокового ланцюжка поставок, чи більш обмеженою партією. Так само незрозуміло, що Північна Корея отримує в обмін за цю зброю», – йдеться в матеріалі.

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Підтримка Північною Кореєю Кремля, схоже, стала кульмінацією саміту минулого місяця в РФ, коли Кім Чен Ин поїхав на поїзді, щоб особисто зустрітися з російським диктатором Володимиром Путіним.

Багато хто очікував, що Кім попросить у Путіна грошей і їжі, щоб підтримати економіку Північної Кореї, в обмін на його підтримку вторгнення РФ в Україну, а також на зброю і космічні технології.

Нагадаємо, Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією. Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО.