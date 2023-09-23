Продаж зброї між Росією і КНДР: Японія, Південна Корея, США заявили про жорстку відповідь

МЗС Південної Кореї Пак Джин (справа) з держсекретарем США Ентоні Блінкеном (ліворуч) і його японським колегою Йоко Камікавою

Міністр Пак Джин та його американський і японська колеги Ентоні Блінкеном та Йоко Камікавою обговорили російсько-північнокорейські угоди зі зброєю в Нью-Йорку

Міністри закордонних справ Південної Кореї, Сполучених Штатів та Японії висловили глибоко стурбовані щодо військової співпраці між Росією та Північною Кореєю, а також заявили про готовність вжити жорстких заходів проти їхньої угоди про зброю. Про це повідомляє Yonhap.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що міністр Пак Джин та його американський і японська колеги Ентоні Блінкеном та Йоко Камікавою обговорили російсько-північнокорейські угоди зі зброєю в Нью-Йорку на полях сесії Генасамблеї ООН.

Топдипломати висловили глибоку стурбованість військовою співпрацею двох країн і попередили, що потенційна угода про постачання зброї між Пхеньяном і Москвою буде порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН, за які проголосувала сама Росія.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Зазначається, що міністри пообіцяли співпрацювати з міжнародним співтовариством для рішучого протистояння будь-яким загрозам регіональній безпеці, які порушують резолюції РБ ООН.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

До слова, диктатор КНДР Кім Чен Ин висловив упевненість в перемозі армії та народу Росії у війні проти України над «зборищем зла».

Як відомо, Російська Федерація вже тривалий час отримує від Північної Кореї снаряди для ведення бойових дій на території України. Зокрема, країна постачає у РФ 152-мм снаряди та ракети типу «Катюша».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше Пентагон відреагував на співпрацю Росії та Північної Кореї.

До слова, якщо Росія наважиться придбати зброю у Північної Кореї, то це стане порушенням низки резолюцій Організації Об'єднаних Націй.