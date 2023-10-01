Головна Світ Політика
search button user button menu button

Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією
Заступник очільника МЗС наголосив, що відносини КНДР і Росії виходять на «новий високий етап»
фото з відкритих джерел

Відносини між КНДР і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів»

Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО. Про це пише Yonhap.

«Несправедлива та обурлива ворожість США до традиційних відносин дружби та співпраці між КНДР і Росією та їх спроба втрутитися в них вийшла за межі червоної лінії. Нещодавно США безпідставно назвали розвиток добросусідських відносин між двома країнами порушенням резолюцій ООН і міжнародного права, намагаючись створити у світової громадськості хибне враження, що співпраця КНДР і Росії становить загрозу глобальному миру та безпеці», – сказав заступник голови МЗС КНДР.

За словами посадовця, це «яскраве вираження орієнтованого на гегемонію США способу мислення, заснованого на логіці конфронтації в стилі холодної війни».

Північнокорейський віцеміністр зазначив, що так звані конфронтаційні кроки США та Заходу підштовхнули відносини між його країною та Росією до «вершини розвитку», таким чином забезпечивши «баланс міжнародної механічної структури та подальше покращення світової стратегічної безпеки». 

«Відносини КНДР і Росії виходять на новий високий етап відповідно до стратегічного рішення вищого керівництва двох країн. Вони служать могутньою фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і для стримування свавілля імперіалістів, військових загроз і втручання», – заявив Ім Чон Іль

Водночас посадовець стверджував, що НАТО стає все більш і більш «небезпечним», оскільки загрожує середовищу безпеки незалежних суверенних держав. На його думку, саме Альянс є «організатором української кризи».

«Трикутний військовий альянс США – Японія – Південна Корея, який явно виявив ворожість до КНДР та її сусідніх країн, і НАТО, організатор української кризи, ставлять під загрозу міжнародний порядок, заснований на принципу статуту ООН і становить серйозну загрозу глобальному миру та безпеці», – зазначив чиновник з КНДР.

Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Зокрема, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до Генасамблеї ООН заявив, що його країна разом зі своїми союзниками «не стоятиме осторонь», якщо Північна Корея отримає російську допомогу для посилення свого потенціалу в галузі зброї масового знищення.

До слова, Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.

Теги: Північна Корея росія НАТО

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Atacms застосовуватимуться винятково для захисту території України
Чи битиме Україна ракетами Atacms по РФ? Відповідь Данілова
26 вересня, 13:10
Командувач ЧФ Росії, посаду якого обіймав адмірал Віктор Соколов
У ВМС України пояснили, як втрата командувача вплине на діяльність Чорноморського флоту РФ
25 вересня, 22:59
Мобільні групи прокурорів, Нацполіції та психологів виїжджають на деокуповані території, щоби зафіксувати злочини сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом
«Жителі однієї вулиці зрозуміли, що вони всі – постраждалі від російських ґвалтівників. І почали свідчити»
22 вересня, 15:15
Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала
Окупанти обстріляли церкву на Донеччині: є постраждала
15 вересня, 03:32
Чергове мовчазне відеозвернення Кирила Буданова в День Головного управління розвідки минулого тижня здійняло шторм у соціальних мережах
Чи перейде війна на територію РФ?
14 вересня, 09:07
ЗСУ відбили понад десять атак противника в районах Роботиного та Новоданилівки
Українські воїни просунулися південніше Роботиного – Генштаб
12 вересня, 07:10
Може поставити під загрозу існування Ізраїля. Іран очікує від Путіна нову зброю
Може поставити під загрозу існування Ізраїля. Іран очікує від Путіна нову зброю
11 вересня, 10:34
Росія через багато років знову почала інвестувати у військові бази поблизу Фінляндії
РФ почала облаштовувати військові бази поблизу кордону з Фінляндією (супутникові знімки)
10 вересня, 18:34
Ентоні Блінкен: Росія проводить «фіктивні» вибори на суверенній території України
США відправили чіткий сигнал тим, хто підтримає російські псевдовибори в Україні
8 вересня, 03:43

Політика

Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка
Кремль готується до затяжної війни – британська розвідка
Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією
Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією
США перервали допомогу Україні? Чому російська пропаганда рано зраділа
США перервали допомогу Україні? Чому російська пропаганда рано зраділа
Джо Байден проти переривання американської підтримки України
Джо Байден проти переривання американської підтримки України
Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах
Проросійський експрем'єр Словаччини йде до перемоги на виборах
У Росії не визначилися, які українські території вважати анексованими
У Росії не визначилися, які українські території вважати анексованими

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
30K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
24K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
13K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
13K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України
12K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту