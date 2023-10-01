Північна Корея пояснила, навіщо підтримує відносини з Росією

Заступник очільника МЗС наголосив, що відносини КНДР і Росії виходять на «новий високий етап»

Відносини між КНДР і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів»

Заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО. Про це пише Yonhap.

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«Несправедлива та обурлива ворожість США до традиційних відносин дружби та співпраці між КНДР і Росією та їх спроба втрутитися в них вийшла за межі червоної лінії. Нещодавно США безпідставно назвали розвиток добросусідських відносин між двома країнами порушенням резолюцій ООН і міжнародного права, намагаючись створити у світової громадськості хибне враження, що співпраця КНДР і Росії становить загрозу глобальному миру та безпеці», – сказав заступник голови МЗС КНДР.

За словами посадовця, це «яскраве вираження орієнтованого на гегемонію США способу мислення, заснованого на логіці конфронтації в стилі холодної війни».

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Північнокорейський віцеміністр зазначив, що так звані конфронтаційні кроки США та Заходу підштовхнули відносини між його країною та Росією до «вершини розвитку», таким чином забезпечивши «баланс міжнародної механічної структури та подальше покращення світової стратегічної безпеки».

«Відносини КНДР і Росії виходять на новий високий етап відповідно до стратегічного рішення вищого керівництва двох країн. Вони служать могутньою фортецею і стратегічним опорним пунктом для збереження миру і для стримування свавілля імперіалістів, військових загроз і втручання», – заявив Ім Чон Іль

Водночас посадовець стверджував, що НАТО стає все більш і більш «небезпечним», оскільки загрожує середовищу безпеки незалежних суверенних держав. На його думку, саме Альянс є «організатором української кризи».

«Трикутний військовий альянс США – Японія – Південна Корея, який явно виявив ворожість до КНДР та її сусідніх країн, і НАТО, організатор української кризи, ставлять під загрозу міжнародний порядок, заснований на принципу статуту ООН і становить серйозну загрозу глобальному миру та безпеці», – зазначив чиновник з КНДР.

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Нагадаємо, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин під час зустрічі зі своїми російським колегою Володимиром Путіним заявив, що для КНДР першим пріоритетом є відносини з РФ і заявив, що «Північна Корея завжди підтримувала всі рішення президента Путіна і уряду Росії».

Зокрема, президент Південної Кореї Юн Сок Йоль у своєму зверненні до Генасамблеї ООН заявив, що його країна разом зі своїми союзниками «не стоятиме осторонь», якщо Північна Корея отримає російську допомогу для посилення свого потенціалу в галузі зброї масового знищення.

До слова, Росія хоче завезти робітників з КНДР на тимчасово окуповані території України для допомоги окупаційній адміністрації.