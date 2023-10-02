Головна Новини
search button user button menu button

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
КНДР звинуватила Рафаеля Гроссі в підігруванні Сполученим Штатам і Заходу
фото з відкритих джерел

КНДР заявила, що МАГАТЕ не має повноважень коментувати її ядерну програму

Північна Корея заявила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень ухвалювати резолюції про її ядерні розробки й звинуватила гендиректора Рафаеля Гроссі в підігруванні Сполученим Штатам. Про це повідомляє видання Yonhap. 

На 67-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні минулого тижня країни-члени Агентства прийняли резолюцію, яка закликає КНДР зупинити програму ядерної зброї та дотримуватися власних зобов’язань згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

«Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо безпорадну поведінку МАГАТЕ, яке повністю перетворилось на посіпаку Сполучених Штатів і діє далеко від своєї елементарної місії міжнародної організації, що дотримується неупередженості», – йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

У Пхеньяні зазначили, що країна вийшла з МАГАТЕ в 1994 році, тому воно не має повноважень коментувати чи оцінювати її ядерну програму.

«Поки на цій землі існує тиранічна ядерна зброя США та агресивних імперіалістичних сил, позиція КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, залишатиметься незмінною і ми ніколи не терпітимемо дій ворожих сил, які посягають на наш суверенітет», – заявляють у Північній Кореї.

Окремо звинуватили гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у створенні атмосфери тиску на КНДР і поширенні неправдивої інформації про неминуче сьоме ядерне випробування.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО.

Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв закон про «експоненційне» ядерне зростання, кинувши новий виклик США у цій сфері.

Теги: зброя ядерна зброя закон Північна Корея МАГАТЕ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський та північнокорейський диктатори знайшли спільну мову
Сумне марення неадекватів
15 вересня, 19:04
Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч
Евакуація вокзалу в Москві, набір пропозицій ООН для відновлення зернової угоди: головне за ніч
3 вересня, 06:42
Росіяни роблять снаряди для танків Армата» (на фото)
Стало відомо, скільки заробляють росіяни, роблячи зброю для війни в Україні
8 вересня, 18:38
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
Європарламент закликав Зеленського ветувати закон про е-декларування
8 вересня, 03:17
Данілов наголосив, що повинні бути правила поводження зі зброєю й її використання
Данілов про легалізацію зброї: кожен вдома повинен мати кулемет
29 вересня, 14:38
Північнокорейський диктатор, як виявилося, дуже любить мистецтво
Диктатор Кім Чен Ин у Владивостоці розважився балетом
16 вересня, 16:31
Найбіліьше сховище у ЄС закривають через скорочення запасів та загрозу землетрусів
ЄС закриває найбільше газове родовище: причина
25 вересня, 16:04
Новий термін для Рафаеля Маріано Гроссі на посаді гендиректора МАГАТЕ розпочнеться 1 грудня 2023 року
МАГАТЕ перепризначило Гроссі гендиректором агентства ще на чотири роки
25 вересня, 21:17
Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
Пентагон і Держдеп США мають розбіжності щодо постачання зброї Україні – Politico
28 вересня, 09:04

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
«Чому ти досі не на фронті?» Військовий психолог пояснив, як відповідати на таке питання
49K
Легендарний спортсмен і друг України несподівано підтримав РФ
16K
Підприємець випадково дізнався, що його «поховали» на Алеї героїв у Тернополі
12K
Росія повністю укомплектувала 25-ту армію – ЗСУ
5341
Проросійський переможець виборів у Словаччині зробив цинічну заяву про Україну
4548
«9 рота. Частина друга»: окупант розповів, як знімав «кіно» про перемоги РФ на фронті

Новини

Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ
Сьогодні, 07:17
Авіація ЗСУ завдала нищівного удару по позиціях окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:03
«Вагнерівці» можуть знову стати загрозою – ISW
Сьогодні, 06:21
ЗСУ просуваються вперед поблизу Роботиного – ISW
Сьогодні, 05:00
Мінлива хмарність, переважно без опадів: прогноз погоди на 2 жовтня
Сьогодні, 04:35
На півдні України ракетна небезпека
Сьогодні, 01:57

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту