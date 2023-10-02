Північна Корея засудила резолюції МАГАТЕ

КНДР заявила, що МАГАТЕ не має повноважень коментувати її ядерну програму

Північна Корея заявила, що Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не має повноважень ухвалювати резолюції про її ядерні розробки й звинуватила гендиректора Рафаеля Гроссі в підігруванні Сполученим Штатам. Про це повідомляє видання Yonhap.

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На 67-й Генеральній конференції МАГАТЕ у Відні минулого тижня країни-члени Агентства прийняли резолюцію, яка закликає КНДР зупинити програму ядерної зброї та дотримуватися власних зобов’язань згідно з резолюціями Ради Безпеки ООН.

«Ми рішуче засуджуємо та відкидаємо безпорадну поведінку МАГАТЕ, яке повністю перетворилось на посіпаку Сполучених Штатів і діє далеко від своєї елементарної місії міжнародної організації, що дотримується неупередженості», – йдеться в заяві МЗС Північної Кореї.

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У Пхеньяні зазначили, що країна вийшла з МАГАТЕ в 1994 році, тому воно не має повноважень коментувати чи оцінювати її ядерну програму.

«Поки на цій землі існує тиранічна ядерна зброя США та агресивних імперіалістичних сил, позиція КНДР як держави, що володіє ядерною зброєю, залишатиметься незмінною і ми ніколи не терпітимемо дій ворожих сил, які посягають на наш суверенітет», – заявляють у Північній Кореї.

Окремо звинуватили гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі у створенні атмосфери тиску на КНДР і поширенні неправдивої інформації про неминуче сьоме ядерне випробування.

Нагадаємо, заступник міністра закордонних справ КНДР Ім Чон Іль заявив, що відносини між Північною Кореєю і Росією служать «потужною фортецею» для збереження миру і стримування військових загроз з боку «імперіалістів», маючи на увазі НАТО.

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Раніше повідомлялося, що лідер КНДР Кім Чен Ин прийняв закон про «експоненційне» ядерне зростання, кинувши новий виклик США у цій сфері.