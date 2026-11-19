19 листопада в Берліні відбулася зустріч «коаліції охочих». У китайському Шеньчжені минула тристороння зустріч Трампа, Сі та Путіна. Також російські терористи атакували Україну.

«Главком» склав добірку головних подій за день 19 листопада.

Зустріч «коаліції охочих»

Учасники обговорили подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни фото: скриншот з відео

19 листопада в Берліні відбулася зустріч «коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорили подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.

Зустріч Трампа, Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї

Трамп оголосив про історичний момент на переговорах із Путіним і Сі фото: Getty Images

У китайському Шеньчжені відбулася тристороння зустріч президента США Дональда Трампа, голови КНР Сі Цзіньпіна та російського диктатора Володимира Путіна. На початку зустрічі Трамп звернувся до Путіна та Сі Цзіньпіна, наголосивши на історичному значенні переговорів. «Ми справді творимо історію», – заявив американський президент.

Атака на Ізюм

Наслідки російської атаки на Ізюм фото: ДСНС Харківщини

Сьогодні, 19 листопада, російська терористична армія вдарила по житловому кварталу Ізюма Харківської області. Унаслідок чого постраждало багато людей.

Путін уперше відреагував на удари по Керченському мосту

Російський диктатор Володимир Путін уперше публічно прокоментував удари по Керченському мосту, заявивши, що Росія відповість на атаки українських військових. Про це він сказав журналістам після тристоронніх переговорів із президентом США Дональдом Трампом та головою КНР Сі Цзіньпіном у Китаї.

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