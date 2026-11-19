Сьогодні, 19 листопада, російська терористична армія вдарила по житловому кварталу Ізюма Харківської області. Унаслідок чого постраждали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

За даними очільника ОВА, кількість постраждалих зросла до 21 людини. 13 людей зазнали поранень, восьмеро – отримали гостру реакцію на стрес. «Загалом на цю хвилину госпіталізували вісім людей. Усім надається необхідна допомога лікарів», – додав він.

Зокрема, як уточнив Синєгубов, зазнали поранень дівчата шести та 13 років, старшу дівчинку госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також отримали гостру реакцію на стрес десятимісячний хлопчик і юнак 16 років. Усім надається необхідна допомога медиків.

Нагадаємо, у Києві тривала чергова атака ворожих безпілотників. Зафіксовано падіння уламків та руйнування одразу в трьох районах – Подільському, Оболонському та Шевченківському.

Зокрема, уламки російського безпілотника впали на територію Міністерства закордонних справ України.