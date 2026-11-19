19 листопада в Берліні відбувається зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорюють подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.

«Главком» стежить за перебігом зустрічі та зібрав головні заяви, домовленості й рішення.

Про Керченський міст і втрати РФ

Фрідріх Мерц також прокоментував нещодавнє пошкодження Керченського мосту внаслідок української атаки. «Україна ще раз сильно пошкодила Керченський міст. Це чітке попередження і знак слабкості Росії», – заявив канцлер. За його словами, лише протягом жовтня Росія втратила понад 50 тис. військових. Мерц порівняв ці втрати з кількістю американських військових, загиблих за весь час війни у В’єтнамі.

«Тому Росія повинна зрозуміти: пора укласти мир і скласти зброю», – наголосив глава німецького уряду. Він також повідомив про підготовку до можливих мирних переговорів за участю України, Росії, США та Європи, які, на його думку, можуть відкрити найкращу можливість для досягнення миру.

Про умови скасування санкцій

Мерц окреслив і можливі умови, за яких Європа могла б розглянути скасування санкцій проти Росії. Серед них – припинення бойових дій по нинішній лінії зіткнення та відмова Москви від подальшої агресії проти України.

Європейський курс України та гарантії безпеки

Ще однією важливою умовою мирного врегулювання канцлер назвав збереження європейського шляху України та надання їй надійних гарантій безпеки. За такого сценарію питання послаблення санкцій проти РФ могло б стати частиною ширших домовленостей про завершення війни.

Про вступ до НАТО

Президент Володимир Зеленський заявив, що найкращою гарантією безпеки України є її членство в НАТО. За його словами, учасники формату E3 – Німеччина, Франція та Велика Британія – підтвердили, що вступ України до Альянсу був би також найкращою гарантією безпеки для всієї Європи.

Окремо глава держави наголосив, що однією з головних умов формування надійних гарантій безпеки є прискорення європейської інтеграції України.

Про розміщення європейських військ

Президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що план гарантій безпеки для України передбачає можливість розміщення європейських військ на українській території після припинення бойових дій. Ідеться про багатонаціональний контингент у межах «Коаліції охочих».

Такий контингент має стати одним з елементів стримування можливої повторної російської агресії. Його розгортання розглядається як частина ширшої системи гарантій безпеки для України.

Кушнер оцінив перспективи мирного врегулювання після переговорів

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер заявив, що американський лідер після переговорів дійшов висновку про можливість досягнення миру. «Я вважаю, що Трамп пішов із зустрічі з переконанням, що мир може бути досягнутий», – сказав Кушнер.

Перші чотиристоронні переговори можуть відбутися в ОАЕ

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц повідомив, що перша зустріч за участю України, Росії, США та Європи може відбутися найближчим часом в Об’єднаних Арабських Еміратах. За його словами, зараз шукають нейтральне місце для переговорів і сподіваються на готовність Москви долучитися до них. «Це може бути, наприклад, в Об’єднаних Арабських Еміратах для того, щоб представити нашу спільну європейську позицію», – сказав Мерц під час пресконференції в Берліні.

Канцлер наголосив, що можливе мирне врегулювання має передбачати збереження територіальної цілісності України, надійні гарантії безпеки та її інтеграцію до європейської системи безпеки.

Кушнер заявив, що Росія погодилася на участь Європи в мирних переговорах

Спецпосланець президента США Джаред Кушнер повідомив, що Росія погодилася на багатосторонній формат переговорів щодо завершення війни в Україні за участю європейських країн. Про це він заявив на пресконференції за підсумками засідання «Коаліції охочих» у Берліні.

«Росія погодилася працювати в багатосторонньому форматі з європейцями. Ми частково пояснили росіянам, що справді віримо: участь Європи за столом переговорів буде ключовою для завершення цієї війни», – сказав Кушнер.

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