Водночас Європа допускає поступове скасування санкцій проти Росії, але лише за виконання певних умов

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц озвучив принципи, на яких Європа пропонує будувати мирні переговори щодо завершення російсько-української війни. План передбачає участь України, Росії, США та Європи, збереження суверенітету України, гарантії безпеки та можливе поступове скасування санкцій проти РФ. Про це Мерц заявив під час пресконференції в Берліні за підсумками зустрічі «Коаліції охочих», повідомляє «Главком».

«Сьогодні ми підготувалися до можливих мирних переговорів. Переговори повинні охопити Україну, Росію, США та Європу», – сказав канцлер.

За його словами, на зустрічі в Дубліні європейські країни домовилися про спільне представництво на таких переговорах. Позицію Європи мають представляти Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща та Італія у координації з інституціями ЄС.

Мерц наголосив, що європейська сторона керуватиметься чіткими принципами. «Україна повинна бути суверенною державою. Вихідною точкою територіальних домовленостей має бути лінія зіткнення», – зазначив він.

Крім того, канцлер заявив, що Україна повинна мати можливість продовжувати європейську інтеграцію та розраховувати на допомогу у відбудові. Водночас Європа допускає поступове скасування санкцій проти Росії, але лише за виконання певних умов.

«Після припинення вогню Київ повинен отримати сильні гарантії безпеки. Це має наслідки для європейської та євроатлантичної безпеки», – наголосив Мерц.

Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.