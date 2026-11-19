Кушнер назвав гарантію безпеки для України, яка влаштовує Росію (відео)
Водночас спецпосланець наголосив, що такий механізм має відповідати інтересам Сполучених Штатів і бути частиною ширшого пакета гарантій безпеки
Росія погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України за аналогією зі статтею 5 НАТО. Про це Кушнер повідомив під час пресконференції за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада, передає «Главком».
За словами Кушнера, американській стороні вдалося досягти значного прогресу в обговоренні майбутніх гарантій безпеки для України. Він стверджує, що Москва вже приймає цю концепцію.
«З погляду Америки, надання гарантій безпеки, подібних до статті 5, – це справді дуже серйозний крок. І я думаю, що президент Трамп відкритий до цього», – сказав Кушнер.
Водночас спецпосланець наголосив, що такий механізм має відповідати інтересам Сполучених Штатів і бути частиною ширшого пакета гарантій безпеки.
Варто нагадати, що 19 листопада в Берліні проходила зустріч «Коаліції охочих» за участю президента України Володимира Зеленського, європейських лідерів та представників США. Учасники обговорювали подальшу підтримку України, гарантії безпеки та дипломатичні кроки для завершення війни.
Коментарі — 0