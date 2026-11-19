Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про завершальний етап узгодження обміну полоненими між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

Прессекретар російського диктатора зазначив, що Москва розраховує на його проведення найближчим часом. Він підкреслив, що наразі спецслужби Росії та України займаються звіркою списків для обміну полоненими.

Напередодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив про нові подробиці підготовки масштабного обміну полоненими між Україною та Росією. За його словами, російська сторона підтвердила готовність працювати над обміном щонайменше тисячі людей, а також розглянути включення до списків цивільних українців.

Як відомо, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбулися тристоронні переговори України, США та Росії – перші за дев’ять місяців у такому форматі. Сторони обговорювали припинення війни, гарантії безпеки, територіальне питання та гуманітарні домовленості. Одним із результатів стало узгодження підготовки масштабного обміну полоненими. Після завершення зустрічей американські посланці вирушили до Москви, а звідти – до Ірландії на зустріч із Володимиром Зеленським.