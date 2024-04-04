Засідання Ради Україна-НАТО: Столтенберг назвав головні теми

Генсек НАТО вкотре повторив тезу про те, що підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу

Засідання Ради Україна-НАТО буде присвячене зміцнення співпраці, а також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість покращення структури допомоги Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує The Guardian.

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв. Після цього пройде зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Столтенберг знову повторив тезу про те, що підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу.

Також генсек сказав, що сторони обговорять, як зміцнити співпрацю та «як ми можемо просунути вас до членства в НАТО».

Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки.

Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні систем Patriot залежить від союзників. «Я не хочу псувати святкування дня народження (НАТО. - Ред.), але моїм головним меседжем сьогодні будуть Patriot. Бо порятунок життів українців, українських міст, української економіки залежить від доступності Patriot та інших систем ППО в Україні», – сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Також генсек НАТО заявив, що зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні «має наслідки на полі бою». Столтенберг додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами».