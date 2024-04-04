Головна Світ Політика
search button user button menu button

Засідання Ради Україна-НАТО: Столтенберг назвав головні теми

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Засідання Ради Україна-НАТО: Столтенберг назвав головні теми
Перед засіданням Ради Столтенберг зробив декілька заяв
фото скріншот відео

Генсек НАТО вкотре повторив тезу про те, що підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу

Засідання Ради Україна-НАТО буде присвячене зміцнення співпраці, а також міністри закордонних справ країн НАТО обговорять можливість покращення структури допомоги Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, якого цитує The Guardian.

Перед засіданням Ради Столтенберг та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зробили декілька заяв. Після цього пройде зустріч глав МЗС країн-членів НАТО.

Столтенберг знову повторив тезу про те, що підтримка України – це не благодійність, а інвестиція в безпеку Альянсу.

Також генсек сказав, що сторони обговорять, як зміцнити співпрацю та «як ми можемо просунути вас до членства в НАТО».

Крім того, як повідомив Столтенберг, міністри обговорять, як посилити підтримку України, та говоритимуть про те, як створити "більш передбачувану структуру для підтримки.

Тим часом глава МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що надання Україні систем Patriot залежить від союзників. «Я не хочу псувати святкування дня народження (НАТО. - Ред.), але моїм головним меседжем сьогодні будуть Patriot. Бо порятунок життів українців, українських міст, української економіки залежить від доступності Patriot та інших систем ППО в Україні», – сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пропонує створити фонд союзницьких внесків на суму $100 млрд протягом п'яти років для України в межах пакета, який мають підписати лідери країн-членів Альянсу на саміті у Вашингтоні. Члени Альянсу все ще обговорюють пропозицію Столтенберга і механізми розподілу внесків, зокрема, чи враховувати двосторонню допомогу Україні в загальній сумі.

Також генсек НАТО заявив, що зволікання із рішенням про відправку допомоги Україні «має наслідки на полі бою». Столтенберг додав, що Україна змушена обмежувати використання боєприпасів і тому «з трудом встигає за росіянами».

Теги: НАТО Єнс Столтенберг Дмитро Кулеба

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Угорщина не підтримує кандидатуру Рютте на посаду Генерального секретаря НАТО
Угорщина проти кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО: причина
5 березня, 22:59
Ердоган закликав «уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні»
Глобальний саміт миру. Ердоган зробив провокаційну заяву
12 березня, 22:05
Раніше ЗМІ повідомляли, що війська НАТО вже на території України
Одна з країн ЄС підтвердила перебування західних військ в Україні
20 березня, 14:47
 Бауер є найвищим військовим керівником НАТО
До Києва прибув голова Військового комітету НАТО Роб Бауер
21 березня, 12:40
НАТО готується до можливого нападу з боку Росії
НАТО переходить на військові рейки? Глава МЗС Латвії дав лаконічну відповідь
21 березня, 19:56
Валтонен вважає, що Макрон вчинив правильно, коли змусив Росію гадати про межі підтримки України з боку Заходу
Фінляндія допустила можливість відправки військ НАТО в Україну, але є нюанс
31 березня, 13:49
Наразі у Швейцарії заморожено російських активів на 7,5 млрд франків
Швейцарія заморозила лише 5% російських активів, – Кулеба
2 квiтня, 19:57
Столтенберг заявив, що Альянс постійно фіксує нарощування російської військової могутності
Столтенберг повідомив, чи готує Росія новий наступ
Вчора, 14:34
Члени Північноатлантичного договору виявляють військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні
НАТО виповнюється 75 років: чому для України важливе членство в Альянсі
Сьогодні, 12:06

Політика

Засідання Ради Україна-НАТО: Столтенберг назвав головні теми
Засідання Ради Україна-НАТО: Столтенберг назвав головні теми
НАТО виповнюється 75 років: чому для України важливе членство в Альянсі
НАТО виповнюється 75 років: чому для України важливе членство в Альянсі
Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора
Путін готується до мобілізації та наступу на Харків? Опозиціонер Яшин розкрив задум диктатора
Євродепутат звернувся до західних держав: Це не війна України проти Росії, це – наша війна
Євродепутат звернувся до західних держав: Це не війна України проти Росії, це – наша війна
Такер Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у Зеленського
Такер Карлсон заявив про намір взяти інтерв'ю у Зеленського
Війну в Україні треба заморозити? Очільник МЗС Чехії дав прогноз
Війну в Україні треба заморозити? Очільник МЗС Чехії дав прогноз

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
275K
ООН засудила атаку безпілотників на Татарстан. Зеленський відповів
68K
Народна артистка України отримала 10 років ув’язнення за колабораціонізм
13K
Яка ціна безпілотника, який атакував завод у Татарстані: Forbes назвав суму
11K
Верховний Суд узаконив перехід релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ
11K
Генштаб повідомив, скількох строковиків буде звільнено в запас
8503
Патріарх Варфоломій закликав до спільної дати святкування Великодня

Новини

У Дніпрі затримали рекетирів, які обкладали «даниною» підприємців (фото)
Сьогодні, 14:05
Атака на Харків: на дроні був напис «За Крокус Сіті Холл» (фото)
Сьогодні, 13:42
СБУ оголосила підозру понад 25 колаборантам із «МВС Херсонської області»: список зрадників
Вчора, 17:26
Мін’юст вимагає конфіскувати майно ексглави Кримської митрополії Лазаря
Вчора, 16:21
Українка перемогла у всесвітньому конкурсі фотографій
Вчора, 15:46
Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
2 квiтня, 06:04

Прес-релізи

У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
У столиці відбудеться великий весняний концерт легендарного скрипаля-віртуоза Василя Попадюка
3 квiтня, 17:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua