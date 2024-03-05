Угорщина проти кандидатури Рютте на посаду генсека НАТО: причина

Сійярто розповів, чому Будапешт «не може підтримати» призначення Рютте наступним генсеком Альянсу

Угорщина виступає проти призначення прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду генерального секретаря НАТО. Про це пише Reuters.

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Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто розповів, чому Будапешт «не може підтримати» призначення Рютте наступним генсеком Альянсу.

«Ми, безумовно, не можемо підтримати обрання на посаду генерального секретаря НАТО людини, яка раніше хотіла поставити Угорщину на коліна. Було б дуже дивно, якби кандидатуру такої людини підтримав угорський уряд», – сказав Сійярто.

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Зазначається, що він нагадав про позицію Нідерландів щодо суперечки між ЄС та Будапештом стосовно занепокоєнь верховенством права в Угорщині.

Нагадаємо, Туреччина хоче отримати конкретні запевнення від прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте перед тим, як підтримати його кандидатуру на посаду наступного голови НАТО.

Водночас президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден підтримує кандидатуру прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте на посаду наступного Генерального секретаря НАТО.

Раніше Байден заявляв, що НАТО ще не може прийти до консенсусу щодо того, хто обійме посаду генсека, додавши, що «у Великобританії є серйозний кандидат».

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте висловлює бажання зайняти посаду генерального секретаря НАТО після того, як в жовтні її залишить Єнс Столтенберг. Група країн зараз працюють над тим, аби забезпечити призначення саме Рютте.