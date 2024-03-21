НАТО переходить на військові рейки? Глава МЗС Латвії дав лаконічну відповідь

Глава МЗС Латвії Каріньш: країни НАТО готуються до переходу на військові рейки

Країни НАТО готуються перейти на військові рейки, заявив міністр закордонних справ Латвії Криш'яніс Каріньш в інтерв'ю Deutsche Welle. Він додав, що з початку війни держави у складі Північноатлантичного альянсу значно наростили інвестиції у сфері оборони.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Альянс рухається у цьому напрямку», – відповів глава МЗС на питання про те, чи перейшла НАТО до військової економіки.

Раніше він також закликав синхронізувати санкції проти Росії та Білорусі. «Білорусь, як ми знаємо, ефективно та повністю контролюється Росією. І санкції, які застосовуються до Росії, мають повністю застосовуватися до Білорусі», – сказав він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Каріньш також додав, що Латвія пропонує запровадити санкції на постачання до Росії марганцевої руди. Вона може використовуватись для потреб військово-промислового комплексу.

До слова, прем’єрка Латвії Евіка Сіліня заявила про підтримку введення іноземних військ в Україну для навчання ЗСУ після того, як президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що він відкритий для обговорення такого варіанту. Про це вона сказала в інтерв'ю Bloomberg. За її словами, вона хоче, щоб в Україну відправили війська Альянсу для навчання українських військових. Також Сіліня підкреслила, що такий крок потребує консенсусу між усіма країнами-членами НАТО.

До слова, 14 березня генсек НАТО Єнс Столтенберг, представляючи свою щорічну доповідь про безпеку Північноатлантичного альянсу, повідомив, що розташовані в Європі країни НАТО і Канада в 2024 році інвестують в оборону $470 млрд, що становитиме 2% від їхнього сумарного ВВП. Він підкреслив, що у 2023 році зростання військових витрат НАТО склало «безпрецедентні 11%». За його словами, у 2024 році дві третини держав НАТО витрачатимуть на оборону понад 2% ВВП.

Водночас НАТО не відчуває зараз військової загрози від Росії, оскільки вона майже всі свої сухопутні війська задіяла в агресивній війні проти України. Про це у Брюсселі під час пресконференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, відповідаючи на запитання журналістів щодо провокаційних заяв Росії та погроз нарощування військового угруповання на кордонах з Фінляндією.