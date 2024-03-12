Глобальний саміт миру. Ердоган зробив провокаційну заяву

Ердоган закликав «уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні»

Ердоган: «Мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів»

Президент Туреччини Реджер Таїп Ердоган заявив, що необхідно уникати будь-яких кроків, які можуть загострити війну в Україні і, можливо, поширити конфлікт на членів Північноатлантичного Альянсу. Про це Ердоган сказав на зустрічі з іноземними послами, його цитує агентство Reuters.

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Турецький лідер на заході заявив, що Анкара продовжить працювати над відродженням Чорноморської зернової угоди, укладення якої між Києвом і Москвою Туреччина домоглась спільно з ООН.

«Висловлюючи нашу підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, ми вже говорили, що мирні плани, які виключають Росію, не дадуть жодних результатів», – сказав він, маючи на увазі запланований на цей рік глобальний «саміт миру» у Швейцарії.

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Також Ердоган заявив, що, на думку Анкари, «слід уникати кроків, які можуть загострити конфлікти в регіоні, які можуть поширитися і на НАТО», не уточнивши, що має на увазі.

Туреччина підтримує територіальну цілісність України й надала їй військову та політичну підтримку, але також зберігає теплі відносини з Росією і виступає проти санкцій щодо неї.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відвідав з офіційним візитом Туреччину.

Також Туреччина знову готова відновити процес переговорів між Росією та Україною, який раніше відбувався в Стамбулі.

До слова, якщо російський диктатор Володимир Путін таки навідається з візитом до Туреччини, то Анкара буде зобов’язана його заарештувати.